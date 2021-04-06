Беріть пляшки з водою: Аніта Луценко показала потужне тренування

Кожна людина має бути у формі завжди, незалежно від пори року. Однак якщо раптом ви тільки зараз вирішили познайомитися зі спортом – це відмінно.

Весна – ідеальний час, щоб зайнятися своїм здоров'ям і фігурою. Дієве тренування на все тіло показала фітнес-тренерка Аніта Луценко у проєкті Wowbody slim, авторкою якого вона є.

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Які вправи потрібно виконувати

Аніта Луценко показала комплекс, який можна виконувати як у тренажерному залі, так і в домашніх умовах, що особливо важливо, враховуючи пандемію коронавірусної інфекції COVID-19 та карантинні обмеження.

Тренування на все тіло складається з чотирьох вправ:

Велосипед – 20 разів.

Жим вгору – 20 разів.

Розгинання на трицепс – 15 разів.

Відведення ноги у бік стоячи – 15 разів на кожну ногу.

Пам'ятайте, що ваше тіло залежить тільки від вас​ / Фото Pixabay

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За словами Аніти Луценко, для вправ можна використовувати пляшки з водою або гантелі.

Вправи виконуємо один за одним 3 кола.

Техніку виконання вправ дивіться на відео: