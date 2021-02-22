Супер-інтенсив для дому: тренування, яке підготує до весни

22 лютого 2021 , 18:31
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Інстаграм Катерини Кононової

Напередодні весни особливо хочеться бути підтягнутими, красивими і у прекрасній формі. Домогтися крутого результату можна навіть без тренажерного залу.

Інтервальне тренування, яке можна виконувати у домашніх умовах, показала майстриня спорту України з фітнесу та бодібілдингу, віцечемпіонка України IFBB 2019 Катерина Кононова.

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Супер-інтенсив. Інтервальне тренування у домашніх умовах. Кожна вправа виконується по 40 секунд роботи / 20 секунд відпочинку,
– зазначила Кононова.

Детальніше про комплекс

Увага! Для виконання вправ знадобиться зручна форма та взуття, а також фітнес-килимок.​

У тренуванні – 6 вправ. Кожна з них виконується в 2 підходи. Робимо 2 кола (раунди).

Щоб залишатися у прекрасній формі – виконуйте тренування​ / Фото freepik

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Які вправи

  1. Ковзанобіжка;
  2. Випад у стрибку + коліно до грудей;
  3. Вибуховий присяд з киснем;
  4. Ведмідь – планка;
  5. Велосипед;
  6. Бічна планка.

Дивіться відео інтервального тренування: