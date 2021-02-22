Супер-інтенсив для дому: тренування, яке підготує до весни

Джерело:Інстаграм Катерини Кононової
Напередодні весни особливо хочеться бути підтягнутими, красивими і у прекрасній формі. Домогтися крутого результату можна навіть без тренажерного залу.
Інтервальне тренування, яке можна виконувати у домашніх умовах, показала майстриня спорту України з фітнесу та бодібілдингу, віцечемпіонка України IFBB 2019 Катерина Кононова.
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Супер-інтенсив. Інтервальне тренування у домашніх умовах. Кожна вправа виконується по 40 секунд роботи / 20 секунд відпочинку,
– зазначила Кононова.
У тренуванні – 6 вправ. Кожна з них виконується в 2 підходи. Робимо 2 кола (раунди).
Щоб залишатися у прекрасній формі – виконуйте тренування / Фото freepik
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