Супер-інтенсив для дому: тренування, яке підготує до весни

Напередодні весни особливо хочеться бути підтягнутими, красивими і у прекрасній формі. Домогтися крутого результату можна навіть без тренажерного залу.

Інтервальне тренування, яке можна виконувати у домашніх умовах, показала майстриня спорту України з фітнесу та бодібілдингу, віцечемпіонка України IFBB 2019 Катерина Кононова.

Читайте Як тренуватися при варикозі: Аніта Луценко назвала нюанси

Супер-інтенсив. Інтервальне тренування у домашніх умовах. Кожна вправа виконується по 40 секунд роботи / 20 секунд відпочинку,

– зазначила Кононова.

Детальніше про комплекс

Для виконання вправ знадобиться зручна форма та взуття, а також фітнес-килимок.​

У тренуванні – 6 вправ. Кожна з них виконується в 2 підходи. Робимо 2 кола (раунди).

Щоб залишатися у прекрасній формі – виконуйте тренування​ / Фото freepik

Цікаво Реабілітолог розповів, як залишатися у тонусі, якщо у вас нема часу на спортзал

Які вправи

Ковзанобіжка; Випад у стрибку + коліно до грудей; Вибуховий присяд з киснем; Ведмідь – планка; Велосипед; Бічна планка.

Дивіться відео інтервального тренування: