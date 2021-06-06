Тренер вказав на типові помилки під час присідань: відео

Присідання – одна з базових вправ у фітнесі, яка спрямована на розвиток багатьох м'язів. І існує величезна кількість варіантів присідань, проте є основні правила техніки виконання, які порушувати не варто.

Правильне присідання відмінно зміцнює м'язи стегон, сідниць, преса, квадріцепсів, спини і підколінні сухожилля. Плюс до всього присідання відмінно позначаються на балансі і координації. І тренер Кирило Торос вказав на типові помилки під час виконання вправ такого типу.

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Відривання п'ят

Багато хто не рівномірно розподіляє вагу по стопі і відриваю п'яти від підлоги. Вам потрібні кросівки з гарною підошвою, а професіонали використовують штангетки з каблуком. Ви ж можете на перший час підкласти щось під п'яти, щоб нога стояла стійкіше. В ідеалі, коли ви присіли, ви повинні з легкістю поворухнути пальцями на ногах.

Завалювання колін усередину

Для цієї проблеми є просте рішення, просто одягайте гумку на ноги і тепер вам доведеться примусово розводити коліна в сторони.

Підкручування таза

Ця проблема пов'язана з тим, що у вас погано розтягнута задня поверхня стегна. Висновок звідси простий, потрібно тягнути задню поверхню стегна.

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Завалювання корпусу вперед

Теж дуже часта проблема, тут для відточування техніки краще спочатку присідати обличчям до стіни – це допоможе зрозуміти механіку руху.