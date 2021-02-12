Тренер назвав методи схуднення, які не працюють

Фітнес-тренер та фахівець з правильного харчування руйнує міфи, які панують у сфері здорового способу життя.
"Так, кожна дієта створює вам дефіцит калорій, але коли ви повертаєтесь до звичного вам раціону, кілограми швидко повертаються, ще й з надлишком! Тому змінюйте свої харчові звички, а не сідайте на дієти", – закликає тренер.
Це цікаво Жінка, якій вдалося схуднути майже на 50 кілограмів, розповіла про свій денний раціон
За словами фахівця, тільки дефіцит калорій і збалансований раціон допоможе отримати і тримати бажаний результат на постійній основі.
Тренування зранку натще серця ніяк не сприяє покращенню та пришвидшенню процесів жироспалювання. Хибне твердження, що якщо зранку не позаймався, то далі вже не треба, бо все втрачено, – говорить спортсмен.
Чоловік також додає, що немає ніякого білково-вуглеводного вікна, яке нібито потрібно закрити після силових вправ не пізніше як за 30-40 хвилин простими вуглеводами. Це просто відмазка тих, хто хоче поїсти солодкого, але при цьому схуднути.
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Не потрібно приймати гори жироспалювачів. Це марна трата грошей + купа проблем з судинами, зі сном, тиском і серцем. Тільки правильний раціон + дефіцит калорій – це шлях до здорового схуднення назавжди, – впевнений експерт.