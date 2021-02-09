Що модно їсти у 2021 році: дієтологиня пояснила, що змінилося через COVID-19

Пандемія коронавірусної інфекції COVID-19 суттєво змінила вимоги і ставлення людини до їжі.

Що саме змінилося, і що модно їсти у 2021 році, розповіла дієтологиня Альона Коготкова.

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Величезний вплив на нас з усіх боків здійснив COVID-19, а тому експерти враховують динаміку поведінки споживачів,

– зазначила Коготкова.

Які тренди в їжі 2021

Функціональні продукти для підтримки імунної системи і міробіоти

За словами дієтологині, у 2021 році багато уваги приділятиметься впливу їжі на вагу, на когнітивні функції, рівень енергії і психічне здоров'я. Також очікується, що буде попит на консультантів щодо індивідуального харчування і ЗСЖ (здорового способу життя).

Мінімум цукру в раціоні

Коготкова пояснила, що тепер усі звертають увагу на безпечність і низькокалорійність підсолоджувачів. Так, за її словами, крім стевії і ерітрола, "на ринок виходить аллюлоза, нещодавно схвалена FDA".

Олія

Не встигнувши набрати достатньої популярності, йде в тінь MCT олія і за нею кокосова. На Олімп повертається оливкова першого холодного віджиму, що містить тирозол (захист від нейродегенеративних станів) і еленолід (антигіпертензивні властивості),

– розповіла Коготкова.

Рослинне харчування

Дієтологиня уточнила, що крім соєвих бургерів, "зростає попит на рослинну "відгодівлю" риби і морепродуктів", також розширюється вибір молочної продукції на рослинній основі (масло, сир, морозиво, йогурт).

Екологічна упаковка

У тренді – охорона навколишнього середовища, тому відбувається відмова від мікропластику на користь еко-упаковки.

У 2021 вивчається вплив їжі на вагу і здоров'я людини​ / Фото pixabay

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Домашня їжа

Модним стало готувати їжу вдома. Значна увага приділяється харчуванню дітей з метою підвищення поживної цінності.

Локал-фуд

Популярними стають місцеві та сезонні продукти: дика риба, молочна продукція, зимові гарбуз і буряк, літня полуниця.

Що ще нас чекає: поповнення запасів суперфудів, пробіотиків, кісткових бульйонів. Все їстівне, що потенційно може зміцнити імунітет і підтримати здоров'я. Цибуля, часник, імбир – не дивуйтеся зростанню цін на ці унікальні "біодобавки",

– резюмувала Альона Коготкова.