ТОП-4 законні причини пропустити тренування

Часом немає можливості піти на заплановане тренування або ж банально бракує часу відвідати спортзал. Але є кілька причин, які дозволяють з чистою совістю пропустити заняття спортом.

Норма виконана

Як вважають науковці з Американської кардіологічної асоціації, 150 хвилин вправ середньої інтенсивності у тиждень достатньо для збереження форми і здоров'я. У разі, якщо ви тренуєтеся з високою інтенсивністю, тоді доцільно займатися 75 хвилин. І якщо ви пропустите день або два занять після того, як добою раніше вже виконали норму, то в цьому немає нічого страшного.

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Біль у м'язах

Організму потрібно давати час на відновлення, адже біль у м'язах виникає через надмірне тренування, коли переоцінили свої сили. Після цього може з'явитися відчуття хворобливості. А це – вагома причина, щоб не піти сьогодні у спортзал.



Якщо м'язи ще не відновилися, тоді можна пропустити тренування / Фото basic-fit

Поганий сон

Хороший сон вночі – важливий фактор підтримання здоров'я. І якщо ви останнім часом не висипаєтеся, то спочатку варто вирішити цю проблему, а вже потім займатися спортом. Недосип підвищує ризик отримання травм при тренуванні, негативно впливає на серцево-судинну систему, імунітет та метаболізм.

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Сильний стрес

Невдалий робочий день, який приніс чимало стресу? Тоді можете сміливо пропускати похід у зал. Хоч і тренування інколи відмінно знімають емоційне напруження, але деколи це працює навпаки. І в результаті ваш організм отримає ще більше потрясіння.