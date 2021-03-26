ТОП-3 заправки для салатів: як зробити страву корисною

Джерело:Інстаграм wowbodyslim
Для того щоб зробити салати смачними і корисними, слід відмовитися від майонезу. Замінити його можна заправками.
ТОП-3 заправки для салатів опублікували в програмі схуднення wowbodyslim, авторами якої є тренерки Аніта Луценко та Юлія Богдан.
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ТОП-3 заправки для салатів. Щоб зробити страву корисною – додавай не майонез, а готуй смачні заправки,
– зазначається у wowbodyslim.
Змішуємо всі у мисці, повільно вливаємо олію, постійно збиваючи, до отримання однорідної емульсії.
Заправки зроблять салат корисним і смачним / Фото Pixabay
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Все змішуємо. Тонкою рівномірною цівкою вливаємо олію, постійно розмішуючи, до отримання однорідної емульсії. Додаємо рубані пряні трави.
Сік лимона збиваємо вінчиком, додаємо сіль, перець, оливкову олію. Додаємо трохи гірчиці.