ТОП-3 заправки для салатів: як зробити страву корисною

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Джерело:

Інстаграм wowbodyslim

Для того щоб зробити салати смачними і корисними, слід відмовитися від майонезу. Замінити його можна заправками.

ТОП-3 заправки для салатів опублікували в програмі схуднення wowbodyslim, авторами якої є тренерки Аніта Луценко та Юлія Богдан.

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ТОП-3 заправки для салатів. Щоб зробити страву корисною – додавай не майонез, а готуй смачні заправки,
– зазначається у wowbodyslim.

1. Французька заправка

Інгредієнти:

  • Томатна паста – 2 чайних ложки.
  • Цукор – 1,5 чайної ложки.
  • Подрібнена цибуля – 1 чайна ложка.
  • Суха гірчиця – 1 чайна ложка.
  • Паприка – 0,75 чайної ложки.
  • Насіння селери – 0,25 чайної ложки.
  • Сіль – за смаком.
  • Перець – за смаком.
  • Червоний винний оцет – 25 мілілітрів.
  • Лимонний сік – 1,5 чайної ложки.

Змішуємо всі у мисці, повільно вливаємо олію, постійно збиваючи, до отримання однорідної емульсії.

Заправки зроблять салат корисним і смачним​ / Фото Pixabay

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Італійська заправка

Інгредієнти:

  • Часник – 2 подрібнених зубчики.
  • Цукор – 2 чайних ложки.
  • Суха гірчиця – 2 чайних ложки.
  • Сіль – 1,5 чайної ложки.
  • Перець – 1,5 чайної ложки.
  • Пластівці чилі – 0,5 чайної ложки.
  • Винний оцет – 50 мілілітрів.

Все змішуємо. Тонкою рівномірною цівкою вливаємо олію, постійно розмішуючи, до отримання однорідної емульсії. Додаємо рубані пряні трави.

Класична заправка

Інгредієнти:

  • Сік половини лимона.
  • Сіль – 0,5 чайної ложки.
  • Мелений чорний перець – 0,25 чайної ложки.
  • Оливкова олія – 0,5 склянки.
  • Гірчиця – за смаком.

Сік лимона збиваємо вінчиком, додаємо сіль, перець, оливкову олію. Додаємо трохи гірчиці.