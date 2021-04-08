ТОП-3 причини, чому зникає мотивація у період тренувань

Джерело:інстаграм Smidyuk Academy
Ми упевнені, що ви чули популярний вислів: "Головне бажання". Але навряд чи хтось не хоче красиву спортивну фігуру і хорошу розтяжку. Тож нумо розбиратися, чому ж багато хто здається на шляху до мети.
Що б не обіцяла реклама, неможливо сісти на шпагат за день або накачати прес за тиждень. Це довга і старанна робота, під час якої не варто порівнювати себе і спортсменів, які тренуються роками.
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Якщо ви поки не бачите у дзеркалі фігуру мрії – це не привід здаватися. Розбивайте глобальну мету на підцілі, фіксуйте результати і хваліть себе за маленькі перемоги,
– радять у спортклубі Smidyuk Academy.
Уявіть, що ви вирішили скинути пару кілограмів перед поїздкою на море. А після повернулися до улюблених булочок і благополучно забули про тренування. З імовірністю 99% ви так само поспіхом будете готуватися до наступного пляжного сезону.
Для будь-якої дії важлива регулярність, тільки так можна перетворити спорт в частину життя,
– підкреслюють фахівці.
Кожен з нас робить вибір, виходячи з особистої мотивації. Якщо у вашій історії немає певного бекграунду, ви насправді не хочете нічого міняти, а чужі гарні фото або відео тренувань будуть вас заряджати тільки на короткий період! І при першому ж завалі на роботі або втомі ви кинете тренування.
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Робота над собою починається з голови. Відповідайте собі чітко на питання: навіщо вам це потрібно?! А після цього йдіть до мети і не відступайте,
– додали у спортклубі.