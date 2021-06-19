Табата: 4-хвилинне тренування з Японії для швидкого схуднення – відео вправ

Тренування Табата є найефективнішими для спалювання жиру, підвищення витривалості й збільшення швидкості метаболізму. Для хорошого результату достатньо регулярно займатися кілька хвилини в день. Які ж саме вправи виконувати і як – читайте далі на Актив 24
Табата ідеально підходять для тих, у кого мало часу або ви не знаєте, з чого почати. За короткий проміжок часу ви зможете опрацювати велику кількість різних м'язів. Виконуйте подібні тренування три рази в тиждень і ви побачите результат.
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Що таке Табата
Це метод високоінтенсивного інтервального тренування, придуманий японським доктором Ізумі Табата. Суть в тому, щоб 20 секунд виконувати вправу з усіх сил, а потім відпочивати 10 секунд. Тренування переважно займає 4 хвилини і може містити одну або кілька вправ. Часто Табата складається з восьми різних вправ.
Комплекс вправ для тренування Табата від тренера Кирила Тороса
- Поштовх ноги: 20 секунд;
- Віджимання на одній нозі: 20 секунд;
- Армійські віджимання: 20 секунд;
- "Альпініст" двома ногами: 20 секунд;
- Складка на прес: 20 секунд;
- "Човник": 20 секунд.
Принцип тренування Табата у цифрах
- Займайтеся в режимі 20/10, 30/10 або 40/10 (це означає, що виконувати вправу потрібно 20 секунд і 10 секунд відпочивати).
- Виконуйте вправи одну за одною.
- Робіть 4 кола.
- Відпочивайте між колами 1 хвилину.
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