Вживання сухофруктів: 7 пунктів, які ви повинні знати

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Інстаграм Світлани Фус

Сухофрукти є корисним продуктом, джерелом багатьох вітамінів. Вони відмінно підходять для збалансованого харчування і споживання у Великий піст.

Однак є нюанси, які слід врахувати, споживаючи сухофрукти. Які саме – розповіла дієтологиня Світлана Фус.

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Сухофрукти – джерело мінералів, деяких вітамінів, харчових волокон, глюкози і фруктози. Вони можуть бути частиною нашого здорового харчування, особливо в пост,
– зазначила Фус.

Що потрібно знати, споживаючи сухофрукти

  • Красиві блискучі сухофрукти можуть бути покриті рослинним маслом або вивареними у цукровому сиропі.
  • Для збільшення терміну зберігання сухофрукти також можуть обробляти двоокисом сірки (Е220). Цей компонент може провокувати проблеми зі шлунково-кишковим трактом, головні болі, напади бронхіальної астми і др.⁣⁣ ⠀
  • Сухофрукти містять велику кількість простих вуглеводів – глюкози і фруктози. Важливо це враховувати і стежити за порцією.
  • При сушінні фруктів кількість вітаміну С сильно зменшується.

Сухофрукти корисні, але важливо стежити за порцією​ / Фото Pixabay

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  • Антиоксиданти-антоціаніни, каротиноїди, фенольні сполуки підвищують імунітет і допомагають боротися з різними запаленнями.⁣⁣ Багато їх у темних плодах інжиру і чорносливу, в фініках. ️
  • Куплені сухофрукти рекомендується обдати окропом і замочити на 10 – 15 хвилин у теплій воді, після чого промити. Так можна убезпечити себе від можливих шкідливих речовин.
  • Крім того, занадто сухі плоди важкі для травлення. Висушені фрукти містять до 20% води (у свіжих фруктах вміст води становить 80 – 90%). Одним словом, сухофрукти – це корисні ласощі, які задовольняють потребу у солодкому і допомагають зміцнювати наш організм. Тому важливо знати міру, їсти улюблені сухофрукти у помірній кількості. Так ви отримаєте користь і задоволення і не нашкодите своєму організму,
    – резюмувала Світлана Фус.