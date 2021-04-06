Вживання сухофруктів: 7 пунктів, які ви повинні знати

Сухофрукти є корисним продуктом, джерелом багатьох вітамінів. Вони відмінно підходять для збалансованого харчування і споживання у Великий піст.
Однак є нюанси, які слід врахувати, споживаючи сухофрукти. Які саме – розповіла дієтологиня Світлана Фус.
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Сухофрукти – джерело мінералів, деяких вітамінів, харчових волокон, глюкози і фруктози. Вони можуть бути частиною нашого здорового харчування, особливо в пост,
– зазначила Фус.
Що потрібно знати, споживаючи сухофрукти
- Красиві блискучі сухофрукти можуть бути покриті рослинним маслом або вивареними у цукровому сиропі.
- Для збільшення терміну зберігання сухофрукти також можуть обробляти двоокисом сірки (Е220). Цей компонент може провокувати проблеми зі шлунково-кишковим трактом, головні болі, напади бронхіальної астми і др. ⠀
- Сухофрукти містять велику кількість простих вуглеводів – глюкози і фруктози. Важливо це враховувати і стежити за порцією.
- При сушінні фруктів кількість вітаміну С сильно зменшується.
Сухофрукти корисні, але важливо стежити за порцією / Фото Pixabay
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- Антиоксиданти-антоціаніни, каротиноїди, фенольні сполуки підвищують імунітет і допомагають боротися з різними запаленнями. Багато їх у темних плодах інжиру і чорносливу, в фініках. ️
- Куплені сухофрукти рекомендується обдати окропом і замочити на 10 – 15 хвилин у теплій воді, після чого промити. Так можна убезпечити себе від можливих шкідливих речовин.
- Крім того, занадто сухі плоди важкі для травлення. Висушені фрукти містять до 20% води (у свіжих фруктах вміст води становить 80 – 90%). Одним словом, сухофрукти – це корисні ласощі, які задовольняють потребу у солодкому і допомагають зміцнювати наш організм. Тому важливо знати міру, їсти улюблені сухофрукти у помірній кількості. Так ви отримаєте користь і задоволення і не нашкодите своєму організму,
– резюмувала Світлана Фус.