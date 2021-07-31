Чи справді харчуватися правильно – дорого: дієтолог зруйнував популярні міфи

Багато хто переконаний, що правильно харчуватися – дороге задоволення. А ви задумувалися, що взагалі це значить? Судячи за версією модних блогерів, щоб корисно харчуватися, треба їсти лосось, безглютенові і безлактозні продукти, капусту кале, насіння Чіа. Так, це дійсно дорогі, але зовсім необов'язкові продукти у раціоні.

Як пише дієтолог Андрій Невський, правильне харчування – це не про модні продукти, а про баланс поживних речовин. Неважливо, чи їсте ви як гарнір кіноа чи гречку, головне – отримати потрібну для здоров'я кількість макро- і мікронутрієнтів.

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Білки повинні займати не менше як 20% від добової калорійності, жири – не менше 30%. Більше можна, менше не можна. Вуглеводи теж не треба зводити в нуль: в день має бути хоча б 50 грамів, інакше у мозку пропаде звичне "паливо",

– каже дієтолог.



Дорогі та модні продукти реально замінити звичними та в рази дешевшими / Фото unsplash

А ось продукти, з яких ви отримуєте ці нутрієнти, – вже на ваш смак. Кіноа коштує у 5 разів більше за гречку, а по живильній цінності – рівні. Спіруліну легко можна замінити морською капустою, зелені пагони пшениці – петрушкою, а ягоди годжі – журавлиною або малиною. Всі ці суперфуди стали модними тільки завдяки зусиллям маркетологів. А продуктів, з яких ви можете отримати необхідні речовини, величезна кількість, і серед них багато недорогих.

Не можете дозволити собі їсти кожен день м'ясо? Чергуйте зі стравами з яєць, птиці та риби. Жирний лосось коштує купу грошей? Замініть на оселедець або скумбрію. Свіжі овочі взимку дорогі? Є квашені – нічим не гірші,

– радить Невський.

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Можна і потрібно харчуватися звичайними продуктами, і якщо стоїть завдання грамотно розподілити бюджет, це реально зробити без особливих зусиль. Пошукайте, наприклад, у Google збалансовані раціони, які обійдуться вам у 2 – 3 тисячі гривень у місяць. Це прийнятна ціна за ваше здоров'я.