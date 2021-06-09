Смачний десерт за лічені хвилини: фітнес-тренерка поділилася рецептом

Коли хочеться чогось смачного, відразу виникає запитання, що можна швидко приготувати. Одним з таких варіантів є запечене яблуко.
Цей рецепт не вимагає безлічі інгредієнтів, але припаде до смаку багатьом. Як приготувати десерт – розповіла фітнес-тренерка Марина Боржемська.
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Печене яблуко з сирною начинкою
Інгредієнти:
- Яблуко – 1 штука.
- Сир – 50 грамів.
- Сметана – 1 чайна ложка.
- Цукрозамінник або мед – до смаку.
- Кориця – за бажанням.
Десерт сподобається навіть дітям / Фото gastronom
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Як приготувати:
- З яблука зрізаємо "кришечку" й вирізаємо м'якуш, залишивши стінки близько 1 сантиметра.
- Сир змішуємо зі сметаною, медом або цукрозамінником. Додаємо корицю. Збиваємо блендером.
- Фаршируємо яблуко отриманою масою, накриваємо зрізаною "кришечкою".
- Яблуко кладемо в форму для запікання, на дно якої додаємо трохи гарячої води.
- Десерт випікаємо у духовці 30 – 35 хвилин при 180 градусах.