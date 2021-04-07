Скільки яєць можна їсти під час дієти: відповідь на поширене запитання

Курячі яйця – важливий компонент правильного харчування, джерело амінокислот, вітамінів і мінералів. Однак і їх потрібно вживати в міру.

Яйце вважається еталоном натурального продукту: в ньому міститься найзбалансованіше поєднання вітамінів, поживних речовин і мікроелементів. Проте варто знати, скільки яєць можна з'їдати в день без шкоди для здоров'я. Про це розповіла дієтологиня Альбіна Коміссарова.

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Що корисного в яйцях

За словами Коміссарової, 1 яйце містить близько 70 кілокалорій, 7 грамів білка, 5 грамів жиру, залізо, холін, різні вітаміни і мінерали. З огляду на міжнародні рекомендації по харчуванню, яйця є частиною здорового раціону людини.

Скільки можна яєць в день

Не існує конкретних рекомендацій щодо того, скільки яєць потрібно їсти в день або тиждень. Сучасні дослідження показують, що їжа лише на 20% впливає на вміст холестерину в крові, набагато важливіші здорова вага, фізична активність і раціональне співвідношення жирів, каже лікарка.



Яйця є важливою частиною правильного раціону / Фото pixabay

Ми знаємо точно, що 1 яйце в день не показало збільшення серцево-судинних ризиків, тому цю кількість ми й вважаємо за норму,

– додала Альбіна Коміссарова.

Якщо ви інколи їсте 2 – 3 яйця в день, нічого страшного не станеться. Але пам'ятайте, що у раціоні важлива різноманітність і яйця не повинні витісняти інші продукти.

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Чим можуть бути небезпечні яйця

Курячі яйця можуть містити сальмонелу – бактерію, яка викликає харчове отруєння. Симптоми тривають 4 – 7 днів, проте можуть бути й серйозні ускладнення. Особливо вразливі діти, вагітні жінки, літні люди та люди з ослабленою імунною системою,

– застерегла дієтологиня.