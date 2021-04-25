Скільки потрібно їсти, щоб худнути: простий метод без підрахунку калорій

Ні для кого не секрет, що для схуднення людина має витрачати більше калорій, ніж споживає. Для цього існує підрахунок калорій.

Однак є ще один спосіб контролювати порції їжі – метод долоні. Детальніше про нього розповіла лікарка-дієтологиня та ендокринологиня Альбіна Коміссарова.

Цікаво Як зменшити талію без дієт і тренувань: чудо-прийом показали на відео

Вирішила розповісти вам про ще один метод контролю порції без підрахунку калорій і зважування їжі – метод долоні. Він не такий популярний, як метод тарілки, тому що складніший для розуміння, але багато моїх пацієнтів його люблять та активно використовують,

– зазначила Коміссарова.

Метод долоні: у чому суть

У день допускається певна кількість порцій кожної групи продуктів. Одна порція вимірюється вашої долонею. За словами дієтологині, це принципово важливо, "тому що долоня 3-річного малюка підходить тільки йому, а ваша долоня – тільки вам".

Порція визначається однією долонею / Фото yapokupayu

Читайте Підійде для тих, хто тримає піст: смачний рецепт супу з сочевиці

Скільки порцій можна на день

За словами дієтологині, це залежить від групи продуктів.

Наприклад:

Якщо вам потрібно їсти 5 порцій овочів і фруктів на день (1 порція = 1 кулак), значить, можна з'їсти 5 "кулаків". Це може бути: 1 яблуко, 2 ківі, 1 цибулина, 1/2 банана, 1 помідор.

Якщо потрібно з'їсти 2 порції білка на день (1 порція = долоня без пальців), значить, можна з'їсти 2 "долоні без пальців". Наприклад, 150 грамів риби та 150 грамів м'яса.

Якщо потрібно з'їсти 4-6 порцій складних вуглеводів на день – діапазон залежить від цілей і потреб. 1 порція = 1 жменя. У такому разі, протягом дня дозволено 4-6 таких "жмень". Наприклад, 2 жмені вівсянки – на сніданок, 1 шматок хліба та 1 жменя гречки – на обід і 2 хлібці – на вечерю.

Звичайно, тут багато різних нюансів та винятків, але детально це все розбирається в процесі роботи з пацієнтом, щоб він не плутався,

– резюмувала Альбіна Коміссарова.