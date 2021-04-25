Скільки потрібно їсти, щоб худнути: простий метод без підрахунку калорій

Джерело:Інстаграм Альбіни Коміссарової
Ні для кого не секрет, що для схуднення людина має витрачати більше калорій, ніж споживає. Для цього існує підрахунок калорій.
Однак є ще один спосіб контролювати порції їжі – метод долоні. Детальніше про нього розповіла лікарка-дієтологиня та ендокринологиня Альбіна Коміссарова.
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Вирішила розповісти вам про ще один метод контролю порції без підрахунку калорій і зважування їжі – метод долоні. Він не такий популярний, як метод тарілки, тому що складніший для розуміння, але багато моїх пацієнтів його люблять та активно використовують,
– зазначила Коміссарова.
Порція визначається однією долонею / Фото yapokupayu
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За словами дієтологині, це залежить від групи продуктів.
Звичайно, тут багато різних нюансів та винятків, але детально це все розбирається в процесі роботи з пацієнтом, щоб він не плутався,
– резюмувала Альбіна Коміссарова.