Скільки має тривати тренування для отримання максимального ефекту

Джерело:інстаграм Smidyuk Academy
Щоб фітнес дав результат, важливо не тільки правильно виконувати вправи, але й в рамках певного часу. І часто розібратися з технікою тренувань легше, ніж з тайм-менеджментом.
Підготували для вас поради від спортсменів, аби не ви загубилися в часі у спортзалі. Тож, як кажуть фахівці зі спортклубу Smidyuk Academy, вам не потрібно працювати 3 години, щоб досягти бажаного результату.
І ще ТОП-3 причини, чому зникає мотивація у період тренувань
45 – 50 хвилин тренування цілком достатньо, щоб зміцнити м'язи і серцево-судинну систему. За цей час ваше тіло отримає максимум користі, і ви не будете відчувати себе виснаженим,
– радять у Smidyuk Academy.
Крім цього, під час занять слід дотримуватися чіткого таймінгу, без прогулянок по залу і очікувань своєї черги до тренажера. Ваш пульс повинен перебувати у певному діапазоні. Тому важлива повна концентрація.
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