Скільки калорій ховається у солодощах та перекусах: цифри, які вас здивують

Джерело:Інстаграм aleksasvarovskyh
Щодня, вживаючи різноманітні смаколики та солодощі, ми навіть не підозрюємо, скільки в них калорій. Іноді ці цифри можуть сягати більшої частини добової калорійності.
Скільки калорій у різних смачних продуктах, розповіла блогерка і тренерка aleksasvarovskyh.
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Скільки поміщається калорій у смачний перекус? Таке питання я поставила собі і, чесно кажучи, довго обирала категорії, які викласти для розгляду в цей пост. Наче все смачне вийшло. Загалом, полакомитись чимось "етаким" коштує від 400 до 600 кілокалорій,
– зазначила тренерка.
Вона наголосила, що це дуже багато, адже протягом дня людині потрібно 1200 – 2000 ккал.
Вживаючи солодощі, варто знати, скільки в них ккал / Фото Pixabay
Фрапе містить майже 400 ккал / Фото Pixabay
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Молочний коктейль принесе вам більше 600 ккал / Фото Pixabay
Тренерка додала, що калорії – не привід відмовлятися від смаколиків. Можна брати менші порції.