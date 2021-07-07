Скільки фруктів можна з'їдати у день: корисна шпаргалка

7 липня 2021 , 10:45
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм Надії Пахірко

Так, фрукти – основа здорового харчування, важливе джерело вітамінів і мінералів, але й зловживати ними не можна. Читайте на Актив 24, як контролювати вживання улюблених плодів.

У розпал літа гріх не насолоджуватися свіжими фруктами, а ще вони – джерело вітамінів і клітковини. Виключати такі продукти з раціону ні в якому разі не можна. Проте про їхню калорійність все ж варто пам'ятати. Нутриціологиня Надія Пахірко підготувала корисну шпаргалку, за якою легше буде контролювати розмір порцій.

І ще Як їсти і худнути за методом тарілки: дієтологиня показала на фото конкретні приклади порцій

Вибирайте улюблені фрукти і визначайте свою порцію

  • Абрикоси – 44 калорій на 100 грамів;
  • Персики – 46 калорій на 100 грамів;
  • Банани – 91 калорія на 100 грамів;
  • Яблука – 44 калорій на 100 грамів;
  • Груші – 42 калорії на 100 грамів;
  • Апельсини – 38 калорій на 100 грамів;
  • Хурма – 55 калорій на 100 грамів;
  • Ківі – 49 калорій на 100 грамів;
  • Фініки (свіжі) – 274 калорій на 100 грамів;
  • Манго – 67 калорій на 100 грамів;
  • Мандарини – 38 калорій на 100 грамів;
  • Диня – 39 калорій на 100 грамів;
  • Ананас – 49 калорій на 100 грамів;
  • Інжир свіжий – 49 калорій на 100 грамів.
Якщо ви спалюєте зайві кілограми, не забувайте враховувати калорійність фруктів у свою денну норму, аби продовжувати знижувати вагу.

Читайте також Ідеальні холодні напої для літа: що пити в спеку тим, хто худне

 

Автор: Назарій Сорока