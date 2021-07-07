Скільки фруктів можна з'їдати у день: корисна шпаргалка
7 липня 2021 , 10:45Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Надії Пахірко
Так, фрукти – основа здорового харчування, важливе джерело вітамінів і мінералів, але й зловживати ними не можна. Читайте на Актив 24, як контролювати вживання улюблених плодів.
У розпал літа гріх не насолоджуватися свіжими фруктами, а ще вони – джерело вітамінів і клітковини. Виключати такі продукти з раціону ні в якому разі не можна. Проте про їхню калорійність все ж варто пам'ятати. Нутриціологиня Надія Пахірко підготувала корисну шпаргалку, за якою легше буде контролювати розмір порцій.
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Вибирайте улюблені фрукти і визначайте свою порцію
- Абрикоси – 44 калорій на 100 грамів;
- Персики – 46 калорій на 100 грамів;
- Банани – 91 калорія на 100 грамів;
- Яблука – 44 калорій на 100 грамів;
- Груші – 42 калорії на 100 грамів;
- Апельсини – 38 калорій на 100 грамів;
- Хурма – 55 калорій на 100 грамів;
- Ківі – 49 калорій на 100 грамів;
- Фініки (свіжі) – 274 калорій на 100 грамів;
- Манго – 67 калорій на 100 грамів;
- Мандарини – 38 калорій на 100 грамів;
- Диня – 39 калорій на 100 грамів;
- Ананас – 49 калорій на 100 грамів;
- Інжир свіжий – 49 калорій на 100 грамів.
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