Скільки фруктів можна з'їдати у день: корисна шпаргалка

Так, фрукти – основа здорового харчування, важливе джерело вітамінів і мінералів, але й зловживати ними не можна. Читайте на Актив 24, як контролювати вживання улюблених плодів.

У розпал літа гріх не насолоджуватися свіжими фруктами, а ще вони – джерело вітамінів і клітковини. Виключати такі продукти з раціону ні в якому разі не можна. Проте про їхню калорійність все ж варто пам'ятати. Нутриціологиня Надія Пахірко підготувала корисну шпаргалку, за якою легше буде контролювати розмір порцій.

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Вибирайте улюблені фрукти і визначайте свою порцію

Абрикоси – 44 калорій на 100 грамів;

Персики – 46 калорій на 100 грамів;

Банани – 91 калорія на 100 грамів;

Яблука – 44 калорій на 100 грамів;

Груші – 42 калорії на 100 грамів;

Апельсини – 38 калорій на 100 грамів;

Хурма – 55 калорій на 100 грамів;

Ківі – 49 калорій на 100 грамів;

Фініки (свіжі) – 274 калорій на 100 грамів;

Манго – 67 калорій на 100 грамів;

Мандарини – 38 калорій на 100 грамів;

Диня – 39 калорій на 100 грамів;

Ананас – 49 калорій на 100 грамів;

Інжир свіжий – 49 калорій на 100 грамів.

Якщо ви спалюєте зайві кілограми, не забувайте враховувати калорійність фруктів у свою денну норму, аби продовжувати знижувати вагу.

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