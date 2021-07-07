Сколько фруктов можно съедать в день: полезная шпаргалка
7 июля 2021 , 10:45Читати новину українською
Источник:инстаграм Надежды Пахирко
Так, фрукты – основа здорового питания, важный источник витаминов и минералов, но и злоупотреблять ими нельзя. Читайте на Актив 24, как контролировать употребление любимых плодов.
В разгар лета грех не наслаждаться свежими фруктами, а еще они – источник витаминов и клетчатки. Исключать такие продукты из рациона ни в коем случае нельзя. Однако об их калорийность все же стоит помнить. Нутрициолог Надежда Пахирко подготовила полезную шпаргалку, по которой легче будет контролировать размер порций.
И еще Как есть и худеть по методу тарелки: диетолог показала на фото конкретные примеры порций
Выбирайте любимые фрукты и определяйте свою порцию
- Абрикосы – 44 калорий на 100 граммов;
- Персики – 46 калорий на 100 граммов;
- Бананы – 91 калория на 100 граммов;
- Яблоки – 44 калорий на 100 граммов;
- Груши – 42 калории на 100 граммов;
- Апельсины – 38 калорий на 100 граммов;
- Хурма – 55 калорий на 100 граммов;
- Киви – 49 калорий на 100 граммов;
- Финики (свежие) – 274 калорий на 100 граммов;
- Манго – 67 калорий на 100 граммов;
- Мандарины – 38 калорий на 100 граммов;
- Дыня – 39 калорий на 100 граммов;
- Ананас – 49 калорий на 100 граммов;
- Инжир свежий – 49 калорий на 100 граммов.
Читайте также Идеальные холодные напитки для лета: что пить в жару тем, кто худеет