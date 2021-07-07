Сколько фруктов можно съедать в день: полезная шпаргалка

Так, фрукты – основа здорового питания, важный источник витаминов и минералов, но и злоупотреблять ими нельзя. Читайте на Актив 24, как контролировать употребление любимых плодов.

В разгар лета грех не наслаждаться свежими фруктами, а еще они – источник витаминов и клетчатки. Исключать такие продукты из рациона ни в коем случае нельзя. Однако об их калорийность все же стоит помнить. Нутрициолог Надежда Пахирко подготовила полезную шпаргалку, по которой легче будет контролировать размер порций.

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Выбирайте любимые фрукты и определяйте свою порцию

Абрикосы – 44 калорий на 100 граммов;

Персики – 46 калорий на 100 граммов;

Бананы – 91 калория на 100 граммов;

Яблоки – 44 калорий на 100 граммов;

Груши – 42 калории на 100 граммов;

Апельсины – 38 калорий на 100 граммов;

Хурма – 55 калорий на 100 граммов;

Киви – 49 калорий на 100 граммов;

Финики (свежие) – 274 калорий на 100 граммов;

Манго – 67 калорий на 100 граммов;

Мандарины – 38 калорий на 100 граммов;

Дыня – 39 калорий на 100 граммов;

Ананас – 49 калорий на 100 граммов;

Инжир свежий – 49 калорий на 100 граммов.

Если вы сжигаете лишние килограммы, не забывайте учитывать калорийность фруктов в свою дневную норму, чтобы продолжать снижать вес.

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