Сирна брускета у духовці: рецепт легкого сніданку за 10 хвилин

Прості у приготуванні та легкі закуски завжди виходять дуже смачними й апетитними. Сьогодні ми пропонуємо додати до своєї колекції рецепт брускети з сиром у духовці. Зберігайте, аби не загубити!

Брускета – це італійська закуска, яку заведено подавати перед основними стравами для збільшення апетиту, проте ця страва може бути й повноцінним сніданком. Нутриціологиня Надія Пахірко поділилася рецептом сирної брускети.

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Рецепт сирної брускети

Інгредієнти

Хліб цільнозерновий – 70 грамів;

Яйце – 2 штуки;

Сир до 25% – 70 грамів;

Сир домашній м'який 2% – 60 грамів;

Зелень – 30 грамів.

Спосіб приготування

Хліб підсушіть у тостері або духовці. Сир натріть на тертці або наріжте невеликими кубиками. Змішайте сир, яйця, сир домашній, подрібнену зелень та розподіліть цю масу на хліб. Відправте у духовку на 10 хвилин при температурі 180°C.

Смачного!

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