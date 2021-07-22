Сирна брускета у духовці: рецепт легкого сніданку за 10 хвилин
22 липня 2021 , 11:19Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Надії Пахірко
Прості у приготуванні та легкі закуски завжди виходять дуже смачними й апетитними. Сьогодні ми пропонуємо додати до своєї колекції рецепт брускети з сиром у духовці. Зберігайте, аби не загубити!
Брускета – це італійська закуска, яку заведено подавати перед основними стравами для збільшення апетиту, проте ця страва може бути й повноцінним сніданком. Нутриціологиня Надія Пахірко поділилася рецептом сирної брускети.
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Рецепт сирної брускети
Інгредієнти
- Хліб цільнозерновий – 70 грамів;
- Яйце – 2 штуки;
- Сир до 25% – 70 грамів;
- Сир домашній м'який 2% – 60 грамів;
- Зелень – 30 грамів.
Спосіб приготування
- Хліб підсушіть у тостері або духовці.
- Сир натріть на тертці або наріжте невеликими кубиками.
- Змішайте сир, яйця, сир домашній, подрібнену зелень та розподіліть цю масу на хліб.
- Відправте у духовку на 10 хвилин при температурі 180°C.
Смачного!
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