Силове тренування на верх тіла: як його робити у домашніх умовах

Весна – ідеальний час, щоб зайнятися собою. Верх тіла – та зона, яка потребує особливої уваги, проте зробити її ідеальною можна навіть вдома.

Вправи на верх тіла, які можна виконувати у домашніх умовах, показала фітнес-експертка, нутриціологиня Катерина Медушкіна.

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3 силових вправи на зміцнення верху тіла. Стеліть килимок. Візьміть гантелі (їх можна замінити пляшками з водою). Відкривайте відео і робіть разом зі мною,

– зазначила Медушкіна.

З чого складається тренування

1. Кишенькова тяга з підлоги

Ця вправа дозволяє опрацювати найширші м'язи спини, трапецію, задню поверхню плеча і біцепс. Також вона стимулює м'язи черевного преса. Робимо 3 підходи по 20 разів для кожної руки.

2. Класичні віджимання від підлоги

Вправа допоможе опрацювати великий грудний м'яз, передню поверхню плеча, трицепс, ліктьовий м'яз і стимулює м'язи черевного преса. Виконуємо 3 підходи по 10-15 разів.

Правильні вправи дозволять зробити красиве тіло / krasotulya

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3. Статико-динамічна напруга преса у положенні перевернутого човника

Вправа дозволяє опрацювати всі м'язи черевного преса, поверхневі і глибокі, повільні і швидкі м'язові волокна, а також м'язи кора по поверхні талії і стегон. Робимо 3 підходи по 20-30 секунд на кожен бік.

Техніку виконання вправ дивіться на відео: