Схуднення і тренування після 40 років: які навантаження підійдуть абсолютно всім

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Після 40 років гормональний фон у жінок змінюється і залишатися у формі стає все складніше.
Для того щоб виглядати красиво в будь-якому віці, потрібно не забувати про фізичну активність, розповіла фітнес-експертка, нутриціологиня Катерина Медушкіна.
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Тренування у віці 40+ викликають багато питань, особливо у жінок, які раніше до спорту відношення не мали. Наше головне завдання – побачити особливості фізичного навантаження у цьому віці і перестати нарешті лякатися і ухилятися,
– зазначила Медушкіна.
За її словами, навіть якщо жінка багато років не займалася спортом або взагалі ніколи не тренувалася, якщо дуже багато зайвої ваги, є проблеми з суглобами, спиною або шиєю чи протипоказання по здоров'ю на активні навантаження – фізична активність все одно необхідна. Це не означає, що потрібно тренуватися на знос.
Правильні тренування можуть завжди бути в формі / Фото pinterest
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Чим якісніше ви приділите увагу своїм м'язам, суглобам, зв'язкам і хребту – тим м'якше пройде період гормональної перебудови організму. Поєднання тренувань і харчування дозволить знизити вагу і підтягти фігуру,
– наголосила фітнес-експертка.