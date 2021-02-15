Схуднення і тренування після 40 років: які навантаження підійдуть абсолютно всім

Після 40 років гормональний фон у жінок змінюється і залишатися у формі стає все складніше.

Для того щоб виглядати красиво в будь-якому віці, потрібно не забувати про фізичну активність, розповіла фітнес-експертка, нутриціологиня Катерина Медушкіна.

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Тренування у віці 40+ викликають багато питань, особливо у жінок, які раніше до спорту відношення не мали. Наше головне завдання – побачити особливості фізичного навантаження у цьому віці і перестати нарешті лякатися і ухилятися,

– зазначила Медушкіна.

За її словами, навіть якщо жінка багато років не займалася спортом або взагалі ніколи не тренувалася, якщо дуже багато зайвої ваги, є проблеми з суглобами, спиною або шиєю чи протипоказання по здоров'ю на активні навантаження – фізична активність все одно необхідна. Це не означає, що потрібно тренуватися на знос.

Що дають тренування

підтримують роботу серцево-судинної системи;

стимулюють роботу всіх внутрішніх процесів (в тому числі гормональних, що особливо важливо для жінки в цьому віці);

профілактику зниження фізичної активності;

зміцнюють м'язовий каркас і зберігають м'язову масу;

відновлюють рухливість суглобів і гнучкість.

Правильні тренування можуть завжди бути в формі​ / Фото pinterest

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Які навантаження підійдуть усім (за словами Катерини Медушкіної): ⠀

суглобова гімнастика;

розтяжка, вправи з елементами гімнастики;

йога, пілатес;

вправи на баланс;

силові вправи, у тому числі на спину (це дозволить поліпшити поставу).

Чим якісніше ви приділите увагу своїм м'язам, суглобам, зв'язкам і хребту – тим м'якше пройде період гормональної перебудови організму. Поєднання тренувань і харчування дозволить знизити вагу і підтягти фігуру,

– наголосила фітнес-експертка.