Схуднення після 40 років: 5 пунктів, які потрібно врахувати

Джерело:Інстаграм Катерини Медушкіної
Багато жінок після 40 років помічають у себе надлишкову вагу. Пов'язано це з гормональною перебудовою.
На що звернути увагу, щоб знизити вагу в 40+ років, розповіла фітнес-експертка і нутриціологиня Катерина Медушкіна.
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З віком худнути стає все складніше, а старі "добрі" методи на кшталт дієт і голодувань більше не працюють. Але це не означає, що після 40 схуднути неможливо! Просто тепер у нас інші пріоритети,
– зазначила Медушкіна.
А також жирів, оскільки з них будуються жіночі статеві гормони (естроген і прогестерон). Норма жирів для жінок після 40 років – від 60 до 102 грамів / доба. Не думайте, що якщо ви відмовитеся від яєць, вершкового масла або жирних молочних продуктів, ви почнете худнути. Зовсім ні! Справа лише у кількості,
– пояснила фітнес-експертка.
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