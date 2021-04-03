Схуднення і харчування в піст: два ненудних рецепти з гречкою

Багато з тих, хто хоче знизити вагу, або дотримується Великого посту, досить часто вживають гречану крупу. Але іноді хочеться чогось незвичайного.

Для цього гречку можна приготувати по-новому. Незвичайними рецептами з гречкою поділилася фітнес-експертка і нутриціологиня Катерина Медушкіна.

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Якщо гречка набридла – її потрібно урізноманітнити! Сьогодні у мене для вас два незвичайних рецепти,

– зазначила Медушкіна.

1. Гречка з куркою під сиром

На 100 грамів: 154,62 кКал.

БЖВ (білки, жири, вуглеводи): 15,23/4,97/11,93.

Інгредієнти:

Гречка (у сухому вигляді) – 130 грамів.

Вода – 250 мілілітрів.

Цибуля – 75 грамів.

Морква – 75 грамів.

Яйце – 3 штуки.

Куряче філе – 300 грамів.

Сир до 20% жирності – 40 грамів.

Олія соняшникова – 1 чайна ложка.

Сіль – за смаком.

Спеції – за смаком.

Як готувати:

Відварюємо гречку.

Цибулю і моркву очищаємо, обсмажуємо на 1 чайній ложці олії.

Куряче філе нарізаємо кубиками.

Змішуємо овочі, яйця, гречку, філе. Все солимо, додаємо спеції.

Викладаємо масу у форму для випічки, накриваємо фольгою і ставимо в розігріту духовку на 40 хвилин при 180 градусах.

Дістаємо з духовки, посипаємо тертим сиром і готуємо ще 7 – 10 хвилин.

Гречана крупа є однією з найбільш корисних / Фото Pixabay

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2. Гречка по-купецькому з печерицями

Страву можна вживати тим, хто поститься, а також вегетаріанцям.​

На 100 грамів: 110,13 кКал.

БЖВ: 4,29/3,30/16,63.

Інгредієнти:

Гречана крупа – 170 грамів (1 склянка).

Гриби печериці – 200 грамів (4 – 6 штук).

Цибуля – до 150 грамів.

Морква – 2 штуки (до 150 грамів).

Перець болгарський солодкий – 1 штука (до 150 грамів).

Олія – 2 столових ложки (20 грамів).

Вода або овочевий бульйон – 500 мілілітрів.

Перець – за смаком.

Сіль – за смаком.

Як готувати:

Моркву і цибулю чистимо і нарізаємо кубиками. Обсмажуємо на сковороді – цибуля має стати прозорою, а морква – м'якою.

Болгарський перець нарізаємо кубиками, шампіньйони – пластинками.

Все змішуємо і смажимо ще 5 – 7 хвилин.

Гречку промиваємо, кладемо в ємність, в якій будемо готувати, заливаємо холодною водою або бульйоном з розрахунку 1:2 (на один стакан крупи – дві склянки рідини).

До гречки додаємо обсмажені овочі і поміщаємо ємність у розігріту духовку на 40 – 45 хвилин при температурі 180 градусів.

За 5 хвилин до готовності гречку треба посолити і додати приправи. Під час приготування кришку краще не піднімати, щоб гречка пропарилася. Страва готова, коли рідина випарується. Страву можна зробити м'ясною. Для цього обсмажте разом з овочами будь-яке м'ясо, порізане шматочками, і далі готуйте за інструкцією,

– додала Катерина Медушкіна.