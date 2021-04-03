Схуднення і харчування в піст: два ненудних рецепти з гречкою

Багато з тих, хто хоче знизити вагу, або дотримується Великого посту, досить часто вживають гречану крупу. Але іноді хочеться чогось незвичайного.
Для цього гречку можна приготувати по-новому. Незвичайними рецептами з гречкою поділилася фітнес-експертка і нутриціологиня Катерина Медушкіна.
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Якщо гречка набридла – її потрібно урізноманітнити! Сьогодні у мене для вас два незвичайних рецепти,
– зазначила Медушкіна.
1. Гречка з куркою під сиром
На 100 грамів: 154,62 кКал.
БЖВ (білки, жири, вуглеводи): 15,23/4,97/11,93.
Інгредієнти:
- Гречка (у сухому вигляді) – 130 грамів.
- Вода – 250 мілілітрів.
- Цибуля – 75 грамів.
- Морква – 75 грамів.
- Яйце – 3 штуки.
- Куряче філе – 300 грамів.
- Сир до 20% жирності – 40 грамів.
- Олія соняшникова – 1 чайна ложка.
- Сіль – за смаком.
- Спеції – за смаком.
Як готувати:
- Відварюємо гречку.
- Цибулю і моркву очищаємо, обсмажуємо на 1 чайній ложці олії.
- Куряче філе нарізаємо кубиками.
- Змішуємо овочі, яйця, гречку, філе. Все солимо, додаємо спеції.
- Викладаємо масу у форму для випічки, накриваємо фольгою і ставимо в розігріту духовку на 40 хвилин при 180 градусах.
- Дістаємо з духовки, посипаємо тертим сиром і готуємо ще 7 – 10 хвилин.
Гречана крупа є однією з найбільш корисних / Фото Pixabay
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2. Гречка по-купецькому з печерицями
Страву можна вживати тим, хто поститься, а також вегетаріанцям.
На 100 грамів: 110,13 кКал.
БЖВ: 4,29/3,30/16,63.
Інгредієнти:
- Гречана крупа – 170 грамів (1 склянка).
- Гриби печериці – 200 грамів (4 – 6 штук).
- Цибуля – до 150 грамів.
- Морква – 2 штуки (до 150 грамів).
- Перець болгарський солодкий – 1 штука (до 150 грамів).
- Олія – 2 столових ложки (20 грамів).
- Вода або овочевий бульйон – 500 мілілітрів.
- Перець – за смаком.
- Сіль – за смаком.
Як готувати:
- Моркву і цибулю чистимо і нарізаємо кубиками. Обсмажуємо на сковороді – цибуля має стати прозорою, а морква – м'якою.
- Болгарський перець нарізаємо кубиками, шампіньйони – пластинками.
- Все змішуємо і смажимо ще 5 – 7 хвилин.
- Гречку промиваємо, кладемо в ємність, в якій будемо готувати, заливаємо холодною водою або бульйоном з розрахунку 1:2 (на один стакан крупи – дві склянки рідини).
- До гречки додаємо обсмажені овочі і поміщаємо ємність у розігріту духовку на 40 – 45 хвилин при температурі 180 градусів.
За 5 хвилин до готовності гречку треба посолити і додати приправи. Під час приготування кришку краще не піднімати, щоб гречка пропарилася. Страва готова, коли рідина випарується. Страву можна зробити м'ясною. Для цього обсмажте разом з овочами будь-яке м'ясо, порізане шматочками, і далі готуйте за інструкцією,
– додала Катерина Медушкіна.