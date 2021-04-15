Що їсти на вечерю, щоб худнути: 3 легких і смачних варіанти

Чим ближче літо – тим більше жінок хочуть привести себе в форму. Як відомо, найголовніша умова для схуднення – збалансоване харчування.

Вечеря – прийом їжі, який повинен бути легким, але смачним. Трьома варіантами корисної вечері поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська.

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Не забувайте, наскільки важливе харчування при схудненні. А переїдання на ніч – одна з головних причин, чому ви поправляєтеся або не худнете. Підготувала кілька легких рецептів для вашої вечері,

– зазначила Боржемська.

Вона розповіла, що протягом дня потрібно повноцінно снідати і обідати. Це дозволить не переїдати перед сном.

Що легкого приготувати на вечерю

1. Асорті з запечених овочів

Інгредієнти:

овочі (кабачок, цвітна капуста і брокколі, цибуля, болгарський перець, баклажан) – 300 грамів;

оливкова олія – 1 столова ложка;

сіль – за смаком;

спеції – за смаком.

Овочі миємо й нарізаємо. Розміщуємо в поліетиленовий пакет разом з сіллю, спеціями та оливковою олією. Пакет потрібно потрясти, щоб масло і прянощі рівномірно розподілилися по овочах. Викладаємо все на деко і запікаємо в духовці до готовності.

Запечені овочі – легка і смачна вечеря / Фото Pixabay

2. Салат з тунцем

Інгредієнти:

тунець у власному соку – 100 грамів;

листя салату – 150 грамів;

огірок свіжий – 1 штука;

яйце – 1 штука;

йогурт натуральний – 50 мілілітрів;

гірчиця діжонська – 0,5 чайної ложки;

сіль – за смаком;

перець – за смаком.

Тунець, листя салату, варене яйце та огірок подрібнюємо. Для соусу змішуємо йогурт, гірчицю і спеції з сіллю і заправляємо їм салат.

Салат з тунцем – це смачно і корисно / Фото eat-me

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3. Салат зі стручковою квасолею

Інгредієнти на 1-2 порції:

стручкова квасоля (свіжа або заморожена) – 200 грамів;

натуральний йогурт – 2 столові ложки;

яйце – 1 штука;

сіль – за смаком;

перець – за смаком;

зелень – за смаком.

Стручкову квасолю і яйце відварюємо. Яйце нарізаємо, змішуємо з квасолею і заправляємо йогуртом. Додаємо сіль, зелень, спеції за смаком.

Стручкова квасоля з яйцем – ідеальна легка вечеря​ / Фото health-food