Що їсти на вечерю при схудненні: названі 6 простих страв

Вечеря – найпізніший прийом їжі, тому він має бути смачним, але легким. Особливо це стосується тих людей, які хочуть знизити вагу.
Джерело: інстаграм Олени Кален
Які страви підійдуть для вечері, розповіла експертка у психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.
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Що робити, якщо саме ввечері хочеться їсти найбільше? Жорстка заборона часто закінчується зривом. Тому, знаєте, краще все ж дозволити собі невелику вечерю, – зазначила Кален.
Тушковані овочі – відмінний варіант для вечері / Фото povar
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Овочі не створюють тяжкості в шлунку і перетравлюються протягом 30-40 хвилин.
Містять білок і симбіотичності бактерії, які благотворно впливають на роботу шлунково-кишкового тракту, і допоможуть знизити вагу.
Візьміть кілька варених білків і жовток від одного яйця і змішайте їх з овочами. Це низькокалорійна страва стане відмінною вечерею.
Морепродукти засвоюються швидше, ніж свинина і яловичина, тому більше підходять для вечірнього прийому їжі.
М'ясо можна приготувати на пару або запекти. Також підійде сендвіч з хлібців, курки або індички.
Такі сири, як Адигейський, бринза або моцарелла містять казеїн, який швидко втамовує голод і прискорює метаболізм.