Яким має бути сніданок, щоб схуднути: 4 пункти, які потрібно знати

Джерело:Інстаграм Марини Боржемської
Всім відомо, що правильне харчування допомагає позбутися від зайвих кілограмів. Це відбувається завдяки грамотно складеному раціону.
З чого повинен складатися сніданок, щоб вага знижувалася, розповіла тренерка Марина Боржемська.
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Чому правильне харчування сприяє зниженню ваги? Мета правильного харчування – не менш їсти або зовсім не їсти, а якісно змінити раціон. Адже пропускати прийоми їжі в жодному разі не можна. Не можна добре поснідати і потім цілий день не їсти, так ви не схуднете. Мова про свідомий вибір продуктів харчування,
– зазначила Боржемська.
Сніданок повинен бути смачним, різноманітним і корисним / Фото Pixabay
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Білок дозволить залишатися ситими протягом тривалого часу і підтримувати організм під час регулярних тренувань. Якщо ви займаєтеся спортом, без білка вам не можна,
– пояснила Марина Боржемська.
Сніданок обов'язково повинен включати білок / Фото Pixabay