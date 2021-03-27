Яким має бути сніданок, щоб схуднути: 4 пункти, які потрібно знати

Всім відомо, що правильне харчування допомагає позбутися від зайвих кілограмів. Це відбувається завдяки грамотно складеному раціону.

З чого повинен складатися сніданок, щоб вага знижувалася, розповіла тренерка Марина Боржемська.

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Чому правильне харчування сприяє зниженню ваги? Мета правильного харчування – не менш їсти або зовсім не їсти, а якісно змінити раціон. Адже пропускати прийоми їжі в жодному разі не можна. Не можна добре поснідати і потім цілий день не їсти, так ви не схуднете. Мова про свідомий вибір продуктів харчування,

– зазначила Боржемська.

З чого має складатися сніданок, щоб схуднути

У сніданку, крім клітковини, повинні бути свіжі фрукти і овочі. Цільнозерновий хліб або вівсянка також мають бути у ранковому раціоні. За словами тренерки, здорові вуглеводи забезпечать організм достатньою кількістю енергії для життя і занять спортом.

Сніданок повинен бути смачним, різноманітним і корисним​ / Фото Pixabay

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Білкова їжа.

Білок дозволить залишатися ситими протягом тривалого часу і підтримувати організм під час регулярних тренувань. Якщо ви займаєтеся спортом, без білка вам не можна,

– пояснила Марина Боржемська.

Сніданок обов'язково повинен включати білок / Фото Pixabay