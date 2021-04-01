Що їсти на роботі, щоб не набирати вагу: 5 корисних ідей

На роботі, коли час обмежений, під руку потрапляють різні продукти. Найчастіше – харчове "сміття", від якого збільшується вага.

Однак в офісі також можна правильно і смачно харчуватися, якщо приділити цьому питанню трохи часу. Які страви підійдуть для вживання на роботі – розповіла експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.

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Деякі люди ігнорують почуття голоду на роботі. Через аврали і дедлайни вони не знаходять часу для прийому їжі або вибирають з'їсти щось на ходу. У такій ситуації до вечора може відбутися зрив і людина з'їсть набагато більше, ніж потрібно тілу. Якщо ситуація повторюється щодня, то вага буде додаватися,

– зазначила Кален.

ТОП-5 корисних страв для роботи

Салат із зелених овочів. Вам будуть потрібні: пекінська капуста, огірки, зелена цибуля, кріп, сир або бринза. Все нарізаємо кубиками, заправляємо оливковою олією і соком лимона.

За словами Кален, зелень є джерелом клітковини, заліза і антиоксидантів, відмінно впливає на травну систему і роботу кишечника. Крім того, переварюючи зелень, організм витрачає більше енергії, ніж споживає. У той же час в сирі міститься казеїн, який втамовує голод і прискорює метаболізм.

Котлети на пару з індички. Інгредієнти: м'ясо індички – 500 – 600 грамів, ріпчаста цибуля, петрушка, сіль і перець – за смаком. М'ясо дрібно нарізаємо, додаємо порізану цибулю і зелень, спеції. Формуємо котлети і готуємо на пару або в духовці 20 хвилин.

Експертка пояснила, що в індичці більше білка і менше жиру, ніж в курці. Вона на тривалий час вгамовує голод.

Сендвічі з цільнозернового хліба. Беремо листя салату, запечене м'ясо курки, авокадо і натуральний йогурт. Авокадо розминаємо і перемішуємо з йогуртом, намазуємо на хліб, зверху кладемо лист салату і курку.

Смачні сендвічі – відмінний варіант для офісу​ / Фото povar

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Вівсяний смузі. Нам потрібні: цільнозернові вівсяні пластівці, банан, натуральний йогурт. Пластівці заливаємо окропом і залишаємо на 3 хвилини. Потім подрібнюємо у блендері разом з бананом і заправляємо йогуртом.

Вівсянка містить клітковину, білкові сполуки, жирні і органічні кислоти, активує обмінні процеси. У поєднанні з бананом вона надовго втамовує голод.

Салат із селери з яйцем. Інгредієнти: варені яйця – 3 штуки, стебла селери, огірок, кріп, оливкова олія. Яйця і овочі нарізаємо кубиками, додаємо масло, сіль і кріп за смаком. Заправляємо натуральним йогуртом.

Яйця – джерело протеїнів з незамінними амінокислотами. Вони надовго зберігають відчуття ситості. У той же час зелені овочі містять велику кількість клітковини і допомагають організму вивести зайву рідину. Додаючи у раціон цю смачну і корисну страву, ми набагато швидше стрункішаємо,

– резюмувала Олена Кален.