Що їсти на роботі, щоб не набирати вагу: 5 корисних ідей

Джерело:Інстаграм Олени Кален
На роботі, коли час обмежений, під руку потрапляють різні продукти. Найчастіше – харчове "сміття", від якого збільшується вага.
Однак в офісі також можна правильно і смачно харчуватися, якщо приділити цьому питанню трохи часу. Які страви підійдуть для вживання на роботі – розповіла експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.
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Деякі люди ігнорують почуття голоду на роботі. Через аврали і дедлайни вони не знаходять часу для прийому їжі або вибирають з'їсти щось на ходу. У такій ситуації до вечора може відбутися зрив і людина з'їсть набагато більше, ніж потрібно тілу. Якщо ситуація повторюється щодня, то вага буде додаватися,
– зазначила Кален.
За словами Кален, зелень є джерелом клітковини, заліза і антиоксидантів, відмінно впливає на травну систему і роботу кишечника. Крім того, переварюючи зелень, організм витрачає більше енергії, ніж споживає. У той же час в сирі міститься казеїн, який втамовує голод і прискорює метаболізм.
Експертка пояснила, що в індичці більше білка і менше жиру, ніж в курці. Вона на тривалий час вгамовує голод.
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Вівсянка містить клітковину, білкові сполуки, жирні і органічні кислоти, активує обмінні процеси. У поєднанні з бананом вона надовго втамовує голод.
Яйця – джерело протеїнів з незамінними амінокислотами. Вони надовго зберігають відчуття ситості. У той же час зелені овочі містять велику кількість клітковини і допомагають організму вивести зайву рідину. Додаючи у раціон цю смачну і корисну страву, ми набагато швидше стрункішаємо,
– резюмувала Олена Кален.