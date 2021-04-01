Можна їсти в піст і при схудненні: простий рецепт різотто з булгуром і овочами

Джерело:Інстаграм Марини Боржемської
У Великий піст вибір страв дещо обмежений, адже слід утриматися від вживання м'ясної і молочної продукції. Також за раціоном потрібно стежити під час схуднення.
Однак це зовсім не означає, що їжа не може бути смачною. Рецептом корисної страви – різотто з булгуром і овочами – поділилася відома тренерка Марина Боржемська.
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Смачний булгур підійде для вживання в пост і при схудненні / Фото Pixabay
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Овочі пасеруємо на антипригарній сковороді, змащеній оливковою олією, протягом декількох хвилин. Додаємо сіль, перець, часник і суху зелень за смаком. Булгур варимо і додаємо до овочів. Все перемішуємо і прикрашаємо.