Для тих, хто дотримується Великого посту: тренерка назвала незвичайний рецепт

Джерело:Інстаграм Марини Боржемської
До закінчення Великого посту залишилося трохи більше тижня. Люди, які його дотримуються, задаються питанням, що ще можна приготувати.
Одним із варіантів є буряк, тушкований з квашеною капустою. Смачним рецептом поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська.
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Залишилося менш як два тижні до закінчення Великого посту. Ділюся з вами ще одним пісним незвичайним рецептом,
– зазначила Боржемська.
Пісну страву можна приготувати швидко та смачно / Фото Pixabay
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