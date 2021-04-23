Для тих, хто дотримується Великого посту: тренерка назвала незвичайний рецепт

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Джерело:

Інстаграм Марини Боржемської

До закінчення Великого посту залишилося трохи більше тижня. Люди, які його дотримуються, задаються питанням, що ще можна приготувати.

Одним із варіантів є буряк, тушкований з квашеною капустою. Смачним рецептом поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська.

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Залишилося менш як два тижні до закінчення Великого посту. Ділюся з вами ще одним пісним незвичайним рецептом,
– зазначила Боржемська.

Буряк, тушкований з квашеною капустою

Інгредієнти:

  • Буряк – 500 грамів.
  • Квашена капуста – 400 грамів.
  • Цибуля – 1 штука.
  • Томатна паста – 1 чайна ложка.
  • Цукор – 1 столова ложка.
  • Олія – 1 столова ложка.

Пісну страву можна приготувати швидко та смачно / Фото Pixabay

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Як готувати:

  • Цибулю очищаємо та нарізаємо кільцями.
  • Печений буряк очищаємо та нарізаємо соломкою.
  • Обсмажуємо в олії разом з цибулею.
  • Квашену капусту віджимаємо, дрібно нарізаємо та тушкуємо на сковороді під кришкою в олії з додаванням томатної пасти.
  • З'єднуємо капусту з буряком, перемішуємо та прогріваємо 5 хвилин.
  • Додаємо цукор і спеції за смаком.

 