Що їсти під час посту: дієтологи назвали перелік дозволених продуктів

Великий піст – період, коли заборонено вживати їжу тваринного походження. Триватиме він 47 днів, тому варто знати, чим можна замінити м'ясо та солодощі.
Які продукти харчування можна вживати у Великий піст – розповіли фахівці Клініки дієтології Самойленко.
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У Великий піст церковний устав закликає повністю відмовитись від їжі тваринного походження. Найсуворіше дотримання передбачає елімінацію будь-якого м'яса, молока, яєць і продуктів, до складу яких вони входять. Як пройти цей 47-денний період без надмірного налягання на вуглеводи, та яку білкову їжу вживати, оминаючи будь-яку згадку про братів наших менших?
– зазначили дієтологи.
У Великій піст заборонено вживати м'ясо, птицю та молочні продукти, але їм можна знайти смачну альтернативу / Фото Pixabay
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Хочеться наголосити, що Великий піст – це більше про духовне, але тіло буде вдячним за розвантаження, навіть тижневе. Орієнтуйтеся на свій стан, не доводьте до виснаження та слідкуйте за самопочуттям без суворих обмежень, якщо організм на це вказує,
– резюмували дієтологи.
Вживайте овочі та цільнозернові крупи / Фото Pixabay