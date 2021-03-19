Що їсти під час посту: дієтологи назвали перелік дозволених продуктів

Великий піст – період, коли заборонено вживати їжу тваринного походження. Триватиме він 47 днів, тому варто знати, чим можна замінити м'ясо та солодощі.

Які продукти харчування можна вживати у Великий піст – розповіли фахівці Клініки дієтології Самойленко.

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У Великий піст церковний устав закликає повністю відмовитись від їжі тваринного походження. Найсуворіше дотримання передбачає елімінацію будь-якого м'яса, молока, яєць і продуктів, до складу яких вони входять. Як пройти цей 47-денний період без надмірного налягання на вуглеводи, та яку білкову їжу вживати, оминаючи будь-яку згадку про братів наших менших?

– зазначили дієтологи.

Які продукти обирати

Цільнозернові крупи та борошно з них.

Бобові (нут, сочевиця, хумус, квасоля та ін.), гриби, тофу та інші варіанти соєвих продуктів.

Овочі у різних варіаціях: рагу, соте, ікра, квашені, гриль, запечені та парові з додаванням корисних жирів у вигляді кунжуту, льону, горіхів, авокадо.

Фрукти (до 300 грамів на добу).

Сухофрукти (один – два рази на тиждень по 30 грамів).

Справжній чорний шоколад (1 – 2 рази на тиждень) – 20 грамів.

Двічі за весь період посту можна їсти рибу (білу або червону дикого вилову).

Водний режим.

У Великій піст заборонено вживати м'ясо, птицю та молочні продукти, але їм можна знайти смачну альтернативу / Фото Pixabay

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Хочеться наголосити, що Великий піст – це більше про духовне, але тіло буде вдячним за розвантаження, навіть тижневе. Орієнтуйтеся на свій стан, не доводьте до виснаження та слідкуйте за самопочуттям без суворих обмежень, якщо організм на це вказує,

– резюмували дієтологи.

Вживайте овочі та цільнозернові крупи / Фото Pixabay