Що і як їсти на Великдень, щоб не довелося худнути: поради дієтологині

Джерело:Інстаграм Юліани Ергешової
До світлого свята Великодня кожна господиня готує щось смачне, адже у православних також завершується Великий піст. У цей період важливо правильно харчуватися, щоб потім не боротися із зайвими кілограмами.
Харчуючись за святковим столом, важливо враховувати деякі правила. Які саме – розповіла дієтологиня Юліана Ергешова.
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Великдень – релігійне свято, яке мало б в першу чергу нести духовне задоволення, традиційно для українців перетворюється на свято живота,
– зазначила Ергешова.
За святковим столом важливо не переїдати / Фото Pixabay
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Ферментні препарати показані тим, хто тримав піст. Не треба ковтати "Мезим", щоб більше з'їсти,
– наголосила Юліана Ергешова.
На Великдень дозвольте собі скуштувати паску, але стежте за порцією / Фото Pixabay