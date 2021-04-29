Що і як їсти на Великдень, щоб не довелося худнути: поради дієтологині

До світлого свята Великодня кожна господиня готує щось смачне, адже у православних також завершується Великий піст. У цей період важливо правильно харчуватися, щоб потім не боротися із зайвими кілограмами.

Харчуючись за святковим столом, важливо враховувати деякі правила. Які саме – розповіла дієтологиня Юліана Ергешова.

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Великдень – релігійне свято, яке мало б в першу чергу нести духовне задоволення, традиційно для українців перетворюється на свято живота,

– зазначила Ергешова.

Як харчуватися за святковим столом

Почніть з овочів. Дієтологиня пояснила, що вони мають низьку енергетичну щільність. Це дозволить зменшити відчуття голоду, що захистить вас від переїдання. Крім того, клітковина покращить травлення та пасаж їжі по кишківнику.

Дієтологиня пояснила, що вони мають низьку енергетичну щільність. Це дозволить зменшити відчуття голоду, що захистить вас від переїдання. Крім того, клітковина покращить травлення та пасаж їжі по кишківнику. Контролюйте кількість білкових та жирних продуктів . За словами Ергешової, подібна їжа є причиною загострення хронічних захворювань жовчного міхура та підшлункової залози.

. За словами Ергешової, подібна їжа є причиною загострення хронічних захворювань жовчного міхура та підшлункової залози. Паузи. Важливо, щоб святкування не стало постійним прийомом їжі. Відволікайтеся від столу для фізичної активності. Пам'ятайте також про режим – сніданок, обід і вечеря.

За святковим столом важливо не переїдати / Фото Pixabay

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Стежте за порціями.

Ферментні препарати показані тим, хто тримав піст. Не треба ковтати "Мезим", щоб більше з'їсти,

– наголосила Юліана Ергешова.

Паска для тих, хто на правильному харчуванні. Дієтологиня пояснила, що нешкідливих для фігури пасок не існує. На свято можна з'їсти звичайну традиційну паску, але в міру.

На Великдень дозвольте собі скуштувати паску, але стежте за порцією / Фото Pixabay