Коли переїдання під час дієти – законне: що таке чітміл та кому це буде корисно

Джерело:інстаграм Альбіни Коміссарової
Дієтологиня Альбіна Коміссарова детально розповіла про практичну дієтологію. Лікарка пояснила, що таке cheat meal (чітміл), чи потрібен він, кому і навіщо він буде корисним та як правильно харчуватися за таким принципом.
Cheat Meal – це запланований прийом їжі, який охоплює продукти, яких ви зазвичай уникаєте у решту часу або їсте більшу порцію у порівнянні з вашою звичною.
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Простою мовою, якщо ви йдете на день народження і запланували з'їсти там торт, то це cheat meal, а якщо ви наїлися, а потім різко вирішили "добитися" все ще й тортиком, то це вже зрив,
– пояснює дієтологиня.
Крім цього, як каже Коміссарова, можливий ще cheat day – це коли цілий день ви дозволяєте собі будь-яку їжу у будь-яких кількостях, але таке в практиці використовують нечасто.
Немає ніяких чітких рекомендацій, який саме прийом їжі повинен бути чітмілом і як часто. Але найчастіше практикується 1 раз у 7 – 10 днів, це найкомфортніший варіант,
– радить фахівець.
Cheat meal – це коли переїдання – свято, а не почуття провини / Фото thefitpharmacist
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Чітміл підходить далеко не усім, але для багатьох може бути хорошою стратегією у зниженні ваги, психологічним розвантаженням і дає розуміння, що завжди можна дозволити собі більшого,
– такий головний висновок зробила Альбіна Коміссарова.