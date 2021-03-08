Коли переїдання під час дієти – законне: що таке чітміл та кому це буде корисно

Дієтологиня Альбіна Коміссарова детально розповіла про практичну дієтологію. Лікарка пояснила, що таке cheat meal (чітміл), чи потрібен він, кому і навіщо він буде корисним та як правильно харчуватися за таким принципом.

Cheat Meal – це запланований прийом їжі, який охоплює продукти, яких ви зазвичай уникаєте у решту часу або їсте більшу порцію у порівнянні з вашою звичною.

І ще Як перестати заїдати стрес: 5 моментів, які позбавлять від шкідливої звички

Простою мовою, якщо ви йдете на день народження і запланували з'їсти там торт, то це cheat meal, а якщо ви наїлися, а потім різко вирішили "добитися" все ще й тортиком, то це вже зрив,

– пояснює дієтологиня.

Крім цього, як каже Коміссарова, можливий ще cheat day – це коли цілий день ви дозволяєте собі будь-яку їжу у будь-яких кількостях, але таке в практиці використовують нечасто.

Немає ніяких чітких рекомендацій, який саме прийом їжі повинен бути чітмілом і як часто. Але найчастіше практикується 1 раз у 7 – 10 днів, це найкомфортніший варіант,

– радить фахівець.



Cheat meal – це коли переїдання – свято, а не почуття провини / Фото thefitpharmacist

Cheat meal і наука

На жаль, існує мало наукових досліджень, які б підтвердили користь чітмілів для спалювання зайвих кілограмів.

Деякі люди можуть ефективно протистояти спокусам, очікуючи чітміл, але не всі можуть регулювати свою харчову поведінку таким чином. Тому не можна гарантувати однаковий результат для різних людей.

Одне з досліджень показало, що люди, які асоціювали торт зі святом, а не з почуттям провини, мали кращі результати у схудненні.

Чим корисний cheat meal

Дозволяючи собі короткі періоди поблажливості, ви з великою ймовірністю будете дотримуватися дієти більшу частину часу.

Заплановані переїдання дозволяють уникнути почуття провини і зривів в решту часу.

Ви можете зменшити загальне споживання калорій, обмежуючи продукти, які ви залишили на чітміл.

Кому точно не підійде cheat meal

Такий принцип харчування не підійде тим людям, які не можуть зупинитися, і чітміл переросте в обжерливість.

Якщо у вас обмежений тип харчової поведінки, то чітміл в принципі протипоказаний.

Якщо більшу частину часу ви не можете дотримуватися обмежень, тоді зміст чітміла у принципі пропадає.

Читайте також Чого не можна робити для схуднення після 40 років: 3 пункти

Чітміл підходить далеко не усім, але для багатьох може бути хорошою стратегією у зниженні ваги, психологічним розвантаженням і дає розуміння, що завжди можна дозволити собі більшого,

– такий головний висновок зробила Альбіна Коміссарова.