Що шкодить красі та молодості: 5 звичок, від яких час позбутися

18 червня 2021 , 22:12
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Джерело:

Інстаграм Олени Кален

Кожна людина хоче якомога довше виглядати молодою, красивою та стрункою. І у кожної є свої звички.

Від деяких з них слід позбутися, щоб бути привабливим протягом багатьох років. Детальніше розповіла експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.

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Від яких звичок потрібно позбутися

  • Кава або чай замість води

За словами експертки, ці напої перевантажують роботу сечовидільної системи, простіше кажучи, викачують воду з організму, приводячи до зневоднення. Це позначається на шкірі.

  • Пити чай вприкуску чи їсти десерт після основного прийому їжі

Надмірне споживання цукру – причина набору ваги та передчасного старіння. Солодке після їди – ще гірше для організму, тому що призводить до стрибка глюкози у крові, а значить, і надмірного вироблення інсуліну. Це веде до набору ваги й перевантажує роботу внутрішніх органів, що скорочує їх термін життя,
– пояснила Олена Кален.

  • Замало сну

Нестача сну є причиною втоми. Організм не встигає оновити ресурси й швидше зношується.

Деякі звички крадуть красу та молодість / Фото Pixabay

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  • Автоматизація

Дуже багато дій ми робимо на автоматі: користуємося транспортом, ліфтом, працюємо сидячи. Все це призводить до нестачі фізичної активності, заважає обміну речовин і скорочує життя. Важливо багато рухатися, щоб тіло отримувало кисень. Це позитивно позначиться на зовнішньому вигляді.

  • Алкоголь, сигарети, кальян

Токсичні речовини, що виділяються при курінні, не лише підвищують ризик розвитку раку легенів, але й сприяють передчасному старінню шкіри. Алкоголь призводить до зневоднення,
– резюмувала експертка.

 

Автор: Наталя Бережна