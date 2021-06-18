Каждый человек хочет как можно дольше выглядеть молодым, красивым и стройным. И у каждого есть свои привычки.

От некоторых из них следует избавиться, чтобы быть привлекательным в течение многих лет. Подробнее рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.

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От каких привычек нужно избавиться

Кофе или чай вместо воды

По словам эксперта, эти напитки перегружают работу мочевыделительной системы, попросту говорят, выкачивают воду из организма, приводя к обезвоживанию. Это сказывается на коже.

Пить чай вприкуску или есть десерт после основного приема пищи

Чрезмерное потребление сахара – причина набора веса и преждевременного старения. Сладкое после еды – еще хуже для организма, потому что приводит к скачку глюкозы в крови, а значит, и чрезмерной выработке инсулина. Это ведет к набору веса и перегружает работу внутренних органов, что сокращает их срок жизни,

– пояснила Елена Кален.

Мало сна

Недостатка сна является причиной усталости. Организм не успевает обновить ресурсы и быстрее изнашивается.

Некоторые привычки крадут красоту и молодость / Фото Pixabay

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Автоматизация

Очень многие действия мы делаем на автомате: пользуемся транспортом, лифтом, работаем сидя. Все это приводит к нехватке физической активности, мешает обмену веществ и сокращает жизнь. Важно много двигаться, чтобы тело получало кислород. Это положительно скажется на внешнем виде.

Алкоголь, сигареты, кальян

Токсические вещества, выделяемые при курении, не только повышают риск развития рака легких, но способствуют преждевременному старению кожи. Алкоголь ведет к обезвоживанию,

– резюмировала эксперт.

Что вредит красоте и молодости: 5 привычек, от которых пора избавиться

Каждый человек хочет как можно дольше выглядеть молодым, красивым и стройным. И у каждого есть свои привычки.

От некоторых из них следует избавиться, чтобы быть привлекательным в течение многих лет. Подробнее рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.

Интересно Какая пища нужна для мозга: список продуктов от фитнес-тренера

От каких привычек нужно избавиться

Кофе или чай вместо воды

По словам эксперта, эти напитки перегружают работу мочевыделительной системы, попросту говорят, выкачивают воду из организма, приводя к обезвоживанию. Это сказывается на коже.

Пить чай вприкуску или есть десерт после основного приема пищи

Чрезмерное потребление сахара – причина набора веса и преждевременного старения. Сладкое после еды еще хуже для организма, потому что приводит к скачку глюкозы в крови, а значит, и чрезмерной выработке инсулина. Это ведет к набору веса и перегружает работу внутренних органов, что сокращает их срок жизни,

– пояснила Елена Кален.

Мало сна

Недостатка сна является причиной усталости. Организм не успевает обновить ресурсы и быстрее изнашивается.

Некоторые привычки крадут красоту и молодость / Фото Pixabay

Читайте Ягоды: когда и сколько их нужно есть, чтобы снижать вес

Автоматизация

Очень многие действия мы делаем на автомате: пользуемся транспортом, лифтом, работаем сидя. Все это приводит к нехватке физической активности, мешает обмену веществ и сокращает жизнь. Важно много двигаться, чтобы тело получало кислород. Это положительно скажется на внешнем виде.

Алкоголь, сигареты, кальян

Токсические вещества, выделяемые при курении, не только повышают риск развития рака легких, но способствуют преждевременному старению кожи. Алкоголь ведет к обезвоживанию,

– резюмировала эксперт.