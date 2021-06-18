Что вредит красоте и молодости: 5 привычек, от которых пора избавиться

18 июня 2021 , 22:12
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Источник:

Инстаграм Елены Кален

Каждый человек хочет как можно дольше выглядеть молодым, красивым и стройным. И у каждого есть свои привычки.

От некоторых из них следует избавиться, чтобы быть привлекательным в течение многих лет. Подробнее рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.

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От каких привычек нужно избавиться

  • Кофе или чай вместо воды

По словам эксперта, эти напитки перегружают работу мочевыделительной системы, попросту говорят, выкачивают воду из организма, приводя к обезвоживанию. Это сказывается на коже.

  • Пить чай вприкуску или есть десерт после основного приема пищи

Чрезмерное потребление сахара – причина набора веса и преждевременного старения. Сладкое после еды – еще хуже для организма, потому что приводит к скачку глюкозы в крови, а значит, и чрезмерной выработке инсулина. Это ведет к набору веса и перегружает работу внутренних органов, что сокращает их срок жизни,
– пояснила Елена Кален.

  • Мало сна

Недостатка сна является причиной усталости. Организм не успевает обновить ресурсы и быстрее изнашивается.

Некоторые привычки крадут красоту и молодость / Фото Pixabay

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  • Автоматизация

Очень многие действия мы делаем на автомате: пользуемся транспортом, лифтом, работаем сидя. Все это приводит к нехватке физической активности, мешает обмену веществ и сокращает жизнь. Важно много двигаться, чтобы тело получало кислород. Это положительно скажется на внешнем виде.

  • Алкоголь, сигареты, кальян

Токсические вещества, выделяемые при курении, не только повышают риск развития рака легких, но способствуют преждевременному старению кожи. Алкоголь ведет к обезвоживанию,
– резюмировала эксперт.

 

Что вредит красоте и молодости: 5 привычек, от которых пора избавиться

Каждый человек хочет как можно дольше выглядеть молодым, красивым и стройным. И у каждого есть свои привычки.

От некоторых из них следует избавиться, чтобы быть привлекательным в течение многих лет. Подробнее рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.

Интересно Какая пища нужна для мозга: список продуктов от фитнес-тренера

От каких привычек нужно избавиться

  • Кофе или чай вместо воды

По словам эксперта, эти напитки перегружают работу мочевыделительной системы, попросту говорят, выкачивают воду из организма, приводя к обезвоживанию. Это сказывается на коже.

  • Пить чай вприкуску или есть десерт после основного приема пищи

Чрезмерное потребление сахара – причина набора веса и преждевременного старения. Сладкое после еды еще хуже для организма, потому что приводит к скачку глюкозы в крови, а значит, и чрезмерной выработке инсулина. Это ведет к набору веса и перегружает работу внутренних органов, что сокращает их срок жизни,
– пояснила Елена Кален.

  • Мало сна

Недостатка сна является причиной усталости. Организм не успевает обновить ресурсы и быстрее изнашивается.

Некоторые привычки крадут красоту и молодость / Фото Pixabay

Читайте Ягоды: когда и сколько их нужно есть, чтобы снижать вес

  • Автоматизация

Очень многие действия мы делаем на автомате: пользуемся транспортом, лифтом, работаем сидя. Все это приводит к нехватке физической активности, мешает обмену веществ и сокращает жизнь. Важно много двигаться, чтобы тело получало кислород. Это положительно скажется на внешнем виде.

  • Алкоголь, сигареты, кальян

Токсические вещества, выделяемые при курении, не только повышают риск развития рака легких, но способствуют преждевременному старению кожи. Алкоголь ведет к обезвоживанию,
– резюмировала эксперт.

Автор: Наталя Бережна