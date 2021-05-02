Смачні курячі трубочки: фітнес-тренерка поділилася крутим рецептом

Час від часу хочеться урізноманітнити звичне меню чимось цікавим. Однак не всі мають змогу готувати щось складне.
Простою та смачною стравою стануть курячі трубочки. Рецептом поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська.
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Курячі трубочки
Інгредієнти:
- Філе куряче – 500 грамів.
- Олія – 1 чайна ложка.
- Спеції.
- Фольга чи кондитерські конуси.
- Яйце – 1 штука.
- Сметана – 1-2 столових ложки.
- Зелень – за смаком.
- Часник – за смаком.
- Помідори Черрі – за смаком.
- Сир – за смаком.
Трубочки сподобаються як дорослим, так і дітям / Фото saitkulinarii
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Як готувати:
- Філе нарізаємо тонкими смужками, посипаємо спеціями, додаємо олію та перемішуємо.
- Робимо трубочки з фольги (або використовуємо конуси).
- Накручуємо на конуси філе.
- Випікаємо 10-15 хвилин за температури 180 градусів.
На приготування курячих трубочок не знадобиться багато часу / Фото vkuhkne
Начинка:
- Яйце варимо та натираємо на тертці.
- Додаємо натертий сир, зелень, помідори й сметану. Все перемішуємо та начиняємо готові трубочки.