Що приготувати до великоднього столу: неймовірний рецепт від відомої тренерки

Джерело:Інстаграм Марини Боржемської
Напередодні Великодня кожна господиня думає про те, що подати до столу. До свята хочеться приготувати щось оригінальне та смачне.
Однією з таких страв є фаршироване куряче філе з сиром і зеленню. Рецептом поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська.
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Сьогодні хочу поділитися з вами ще одним чудовим рецептом до святкового великоднього столу,
– зазначила Боржемська.
Фаршироване куряче філе стане відмінною стравою для святкового столу / Фото Pixabay
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