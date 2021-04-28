Що приготувати до великоднього столу: неймовірний рецепт від відомої тренерки

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Джерело:

Інстаграм Марини Боржемської

Напередодні Великодня кожна господиня думає про те, що подати до столу. До свята хочеться приготувати щось оригінальне та смачне.

Однією з таких страв є фаршироване куряче філе з сиром і зеленню. Рецептом поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська.

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Сьогодні хочу поділитися з вами ще одним чудовим рецептом до святкового великоднього столу,
– зазначила Боржемська.

Фаршироване куряче філе з сиром і зеленню

Що знадобиться:

  • Куряче філе – 4 штуки.
  • Сир – 200 грамів.
  • Зелень – 100 грамів.
  • Куркума – ½ чайної ложки.
  • Часник – 2 зубчики.
  • Молоко – 4 столових ложки.
  • Сіль – за смаком.
  • Чорний мелений перець – за смаком.

Фаршироване куряче філе стане відмінною стравою для святкового столу / Фото Pixabay

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Як готувати:

  • Зелень нарізаємо та змішуємо з сиром.
  • Додаємо молоко, куркуму, часник, продавлений через прес, сіль і чорний мелений перець.
  • У кожному філе робимо глибоку "кишеньку" та викладаємо в неї начинку.
  • Викладаємо філе в вогнетривку форму й запікаємо 20 хвилин при 200 градусах. Періодично поливаємо соком, який виділяється.

 