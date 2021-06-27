Що приготувати на вечерю: легкий літній салат для всієї родини

27 червня 2021 , 18:50
Читать новость на русском

Джерело:

Інстаграм Марини Боржемської

В літній вечір хочеться приготувати на вечерю щось легке, смачне та корисне. Відмінною стравою стане салат з тунцем.

Для приготування знадобиться небагато часу. Рецептом поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська.

Корисно Кава при схудненні: всі за та проти

Салат з тунцем і огірком

Інгредієнти:

  • Тунець – 100 грамів.
  • Рукола – 100 грамів.
  • Огірок – 1 штука.
  • Перець солодкий – ½ штуки.
  • Петрушка, кріп – 30 грамів.
  • Сіль – до смаку.
  • Перець – до смаку.
  • Оливкова олія – 1 столова ложка.

Смачний салат стане відмінною вечерею / Фото igurmet

Цікаво Смачні смузі для спекотного дня: як і з чого приготувати

Як приготувати:

  • Тунець промиваємо холодною водою й обтираємо паперовим рушником.
  • Розігріваємо сковороду чи гриль, обсмажуємо рибу з обох сторін по 1,5 хвилини.
  • Миємо овочі та зелень.
  • Викладаємо на тарілку рукколу, нарізаємо огірок, перець, петрушку і кріп.
  • Тунець нарізаємо невеликими шматочками й викладаємо на овочі.
  • Заправляємо салат оливковою олією, додаємо сіль і перець.

 

Автор: Наталя Бережна