Що приготувати на вечерю: легкий літній салат для всієї родини
27 червня 2021 , 18:50Читать новость на русском
Джерело:Інстаграм Марини Боржемської
В літній вечір хочеться приготувати на вечерю щось легке, смачне та корисне. Відмінною стравою стане салат з тунцем.
Для приготування знадобиться небагато часу. Рецептом поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська.
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Салат з тунцем і огірком
Інгредієнти:
- Тунець – 100 грамів.
- Рукола – 100 грамів.
- Огірок – 1 штука.
- Перець солодкий – ½ штуки.
- Петрушка, кріп – 30 грамів.
- Сіль – до смаку.
- Перець – до смаку.
- Оливкова олія – 1 столова ложка.
Смачний салат стане відмінною вечерею / Фото igurmet
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Як приготувати:
- Тунець промиваємо холодною водою й обтираємо паперовим рушником.
- Розігріваємо сковороду чи гриль, обсмажуємо рибу з обох сторін по 1,5 хвилини.
- Миємо овочі та зелень.
- Викладаємо на тарілку рукколу, нарізаємо огірок, перець, петрушку і кріп.
- Тунець нарізаємо невеликими шматочками й викладаємо на овочі.
- Заправляємо салат оливковою олією, додаємо сіль і перець.