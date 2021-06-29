Що приготувати на сніданок: швидкий рецепт бананових оладок

Порадуйте себе смачним, ситним та корисним сніданком, приготувавши бананові оладки. Виходять вони дуже ніжними і з насиченим смаком.

Нутриціологиня Надія Пахірко розповіла, як легко та швидко приготувати бананові оладки. Вони ідеально підійдуть для сніданку тим, хто дотримується дієти. Зберігайте рецепт у свою скарбничку та худніть смачно!

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Бананові оладки: покроковий рецепт приготування

Інгредієнти

Банан – 180 грамів;

Яйця – 2 штуки;

Борошно пшеничне цільнозернове – 40 грамів;

Замінник цукру та сіль – на смак.

Як приготувати бананові оладки

Розімніть банан виделкою, додайте яйця та борошно – усе перемішайте. Посоліть на смак. Випікайте оладки на повільному вогні без олії. Подавати можна з йогуртом або сметаною.

Смачного!

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