Смачні весняні сніданки: що приготувати нашвидкуруч

Сніданок – один з найважливіших прийомів їжі протягом дня. Саме від нього залежить ефективність та настрій людини.
Необов'язково витрачати багато часу на приготування їжі вранці. Ідеями смачних та швидких сніданків поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська.
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1. Омлет із зеленню
Інгредієнти:
- Яйця – 6 штук.
- Кріп – 1 пучок.
- Петрушка – 1 пучок.
- Кінза – 1 пучок.
- Зелена цибуля – за смаком.
- Тархун – за смаком.
- Сіль – за смаком.
- Рослинна олія.
- Мацоні (йогурт чи кисле молоко) – для подачі.
Як готувати:
- Зелень дрібно рубаємо, кладемо в миску.
- Додаємо яйця, змішуємо й солимо.
- Суміш виливаємо на сковороду та накриваємо кришкою.
Подається такий омлет з мацоні, йогуртом чи кислим молоком, як соус. У соус можна додати роздавлений часник, якщо ви не додали його в омлет разом із зеленню,
– пояснила Марина Боржемська.
На приготування омлету з зеленню не знадобиться багато часу / Фото pinterest
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2. Сирники з зеленню
Інгредієнти:
- Сир – 400 грамів.
- Борошно – 1 столова ложка.
- Яйце – 1 штука.
- Кінза – 1 пучок.
- Сіль – за смаком.
- Волоські горіхи.
Для соусу:
- Сметана 20% – 100 грамів.
- Шпинат – 1 пучок.
- Черемша – 1 пучок.
- Оливкова олія – 2 столові ложки.
- Лимонний сік – 1 столова ложка.
- Сіль – за смаком.
Як готувати:
Для соусу подрібнюємо блендером черемшу й шпинат, додаємо сіль, лимонний сік, сметану та масло. Розмішуємо суміш до однорідності. Для сирників змішуємо сир з яйцем, борошном, дрібно нарізаним листям кінзи та сіллю. Сирники смажимо на сковороді. Подавати, присипавши рубаними волоськими горіхами.
Смачні сирники з зеленню дадуть заряд бадьорості на довгий час / Фото gastronom
3. Овочеве рагу
Інгредієнти:
- Кабачок – 1 штука.
- Морква – 1 штука.
- Помідори – 3 штуки.
- Зелений перець – 1 штука.
- Картопля – 4 штуки.
- Часник – 2 зубчики.
- Рослинна олія – 50 грамів.
- Сіль – за смаком.
- Чорний мелений перець – за смаком.
Як готувати:
Цибулю і моркву натираємо на середній тертці та смажимо. Картоплю чистимо, нарізаємо великими кубиками додаємо до моркви й цибулі. Перець ріжемо смужками й разом із кабачками додаємо на сковороду. Тушкуємо все близько 15 хвилин, додаємо часточки помідорів і роздавлений часник. Тушкуємо на сковороді ще 15 хвилин.
Смачне овочеве рагу – корисний сніданок для всієї родини / Фото 24 канал