Смачні весняні сніданки: що приготувати нашвидкуруч

Сніданок – один з найважливіших прийомів їжі протягом дня. Саме від нього залежить ефективність та настрій людини.

Необов'язково витрачати багато часу на приготування їжі вранці. Ідеями смачних та швидких сніданків поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська.

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1. Омлет із зеленню

Інгредієнти:

Яйця – 6 штук.

Кріп – 1 пучок.

Петрушка – 1 пучок.

Кінза – 1 пучок.

Зелена цибуля – за смаком.

Тархун – за смаком.

Сіль – за смаком.

Рослинна олія.

Мацоні (йогурт чи кисле молоко) – для подачі.

Як готувати:

Зелень дрібно рубаємо, кладемо в миску.

Додаємо яйця, змішуємо й солимо.

Суміш виливаємо на сковороду та накриваємо кришкою.

Подається такий омлет з мацоні, йогуртом чи кислим молоком, як соус. У соус можна додати роздавлений часник, якщо ви не додали його в омлет разом із зеленню,

– пояснила Марина Боржемська.

На приготування омлету з зеленню не знадобиться багато часу / Фото pinterest

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2. Сирники з зеленню

Інгредієнти:

Сир – 400 грамів.

Борошно – 1 столова ложка.

Яйце – 1 штука.

Кінза – 1 пучок.

Сіль – за смаком.

Волоські горіхи.

Для соусу:

Сметана 20% – 100 грамів.

Шпинат – 1 пучок.

Черемша – 1 пучок.

Оливкова олія – 2 столові ложки.

Лимонний сік – 1 столова ложка.

Сіль – за смаком.

Як готувати:

Для соусу подрібнюємо блендером черемшу й шпинат, додаємо сіль, лимонний сік, сметану та масло. Розмішуємо суміш до однорідності. Для сирників змішуємо сир з яйцем, борошном, дрібно нарізаним листям кінзи та сіллю. Сирники смажимо на сковороді. Подавати, присипавши рубаними волоськими горіхами.

Смачні сирники з зеленню дадуть заряд бадьорості на довгий час / Фото gastronom

3. Овочеве рагу

Інгредієнти:

Кабачок – 1 штука.

Морква – 1 штука.

Помідори – 3 штуки.

Зелений перець – 1 штука.

Картопля – 4 штуки.

Часник – 2 зубчики.

Рослинна олія – 50 грамів.

Сіль – за смаком.

Чорний мелений перець – за смаком.

Як готувати:

Цибулю і моркву натираємо на середній тертці та смажимо. Картоплю чистимо, нарізаємо великими кубиками додаємо до моркви й цибулі. Перець ріжемо смужками й разом із кабачками додаємо на сковороду. Тушкуємо все близько 15 хвилин, додаємо часточки помідорів і роздавлений часник. Тушкуємо на сковороді ще 15 хвилин.

Смачне овочеве рагу – корисний сніданок для всієї родини​ / Фото 24 канал