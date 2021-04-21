Незвичайний салат з горіхами і вишнею для тих, хто тримає піст: як його приготувати

Джерело:Інстаграм Марини Боржемської
Люди, які дотримуються Великого посту, ретельно підбирають собі страви. Це пов'язано з певними обмеженнями в продуктах.
Одним з відмінних варіантів стане салат із морквою, медом, горіхами та вишнею. Рецептом поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська.
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За словами Марини Боржемської, навіть якщо ви не дотримуєтеся посту, цей салат слід приготувати – він смачний і корисний.
Смачний салат можна приготувати лише за кілька хвилин / Фото pinterest
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