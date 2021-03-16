Що пити замість кави: смачна та корисна альтернатива

Джерело:інстаграм Наталі Власнюк
Фахівці рекомендують іноді робити перерву від кави, але ж як тоді зберегти смачні ранкові традиції? Дієтологиня Наталя Власнюк розповіла, чим можна замінити улюблений напій з користю для організму.
Так, Наталя Власнюк радить пити цикорій замість кави. За її словами, це здорова альтернатива з обсмаженого кореня, теж гіркуватий і терпкий напій, який не містить кофеїну.
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Основний корисний компонент цикорію – інулін. Це пребіотик – розчинна клітковина, яка корисна для кишкової мікрофлори,
– запевняє дієтологиня.
Цикорій – здорова альтернатива каві / Фото instagram
Звертайте увагу на вміст у напої інуліну. У гонитві за наживою деякі виробники додають замість інуліну дешевший яблучний пектин.
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Щоб напій приніс вам тільки користь, я рекомендую купувати тільки рідкий згущений цикорій і обов'язково з маркуванням про процентний вміст інуліну. Повинно бути не менше 40 грамів інуліну на 100 грамів продукту,
– підкреслює Власнюк.