Що нового приготувати в піст: рецепт смачного картопляного салату

Джерело:Інстаграм Марини Боржемської
У Великий піст перелік дозволених продуктів обмежений. Однак це зовсім не означає, що страви повинні бути нудними і одноманітними.
Кожен хоче побалувати себе чимось смачним. Рецептом відмінного салату з картоплею поділилася тренерка Марина Боржемська.
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Сьогодні буде дуже смачний картопляний салат. Він не вимагає багато часу і дуже простий ву приготуванні,
– зазначила Боржемська.
Простий салат стане відмінною стравою в піст / Фото Pixabay
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