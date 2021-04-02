Що нового приготувати в піст: рецепт смачного картопляного салату

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Джерело:

Інстаграм Марини Боржемської

У Великий піст перелік дозволених продуктів обмежений. Однак це зовсім не означає, що страви повинні бути нудними і одноманітними.

Кожен хоче побалувати себе чимось смачним. Рецептом відмінного салату з картоплею поділилася тренерка Марина Боржемська.

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Сьогодні буде дуже смачний картопляний салат. Він не вимагає багато часу і дуже простий ву приготуванні,
– зазначила Боржемська.

Що знадобиться:

  • Картопля – 800 грамів.
  • Цибуля – 100 грамів.
  • Мариновані огірки – 150 грамів.
  • Вода – 350 грамів.
  • Оцет – 1 чайна ложка.
  • Гірчиця – 0,5 чайної ложки.
  • Олія – 0,5 склянки.
  • Цукор – щіпка.

Простий салат стане відмінною стравою в піст / Фото Pixabay

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Як готувати

  • Відварюємо картоплю, нарізаємо скибочками.
  • Готуємо заливку: у воді розмішуємо цукор, сіль, спеції, оцет і половину рослинного масла. Заливаємо теплу картоплю і перемішуємо.
  • Додаємо нарізані огірки і цибуля, перемішуємо і залишаємо на годину.
  • Вливаємо олію, яка залишилася, і додаємо зелень.