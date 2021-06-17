Салат з тунцем і квасолею: рецепт здорової вечері для тих, хто на дієті

Під час схуднення дуже важливо харчуватися не лише правильно, але й смачно. Ділимося сьогодні рецептом дієтичного салату з тунцем і квасолею, який відмінно підійде на вечерю.
Часто після насиченого дня хочеться розслабитися і заїсти стрес чимось смачним. Корисний салат з тунцем і квасолею – ідеальний варіант. Швидким рецептом здорової вечері поділилася нутриціологиня Надія Пахірко.
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Салат з тунцем і квасолею: покроковий рецепт
Інгредієнти
- Яйця – 2 штуки;
- Тунець – 100 грамів;
- Квасоля консервована – 120 грамів;
- Огірки – 200 грамів;
- Перець – 100 грамів;
- Йогурт 1,5% – 120 грамів;
- Часник – 3 грами;
- Кріп – 10 грамів;
- Сіль на смак.
Як приготувати салат
- Зваріть яйця та поріжте кубиками.
- Тунець без рідини розімніть виделкою.
- Огірок і перець поріжте, часник і кріп подрібніть.
- Усе з'єднайте в мисці та перемішайте.
- Посоліть на смак.
Смачного!
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