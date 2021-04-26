Салат з червоною рибою, який вас підкорить: як його приготувати за 5 хвилин

Джерело:Інстаграм Марини Боржемської
Коли часу зовсім обмаль, але хочеться приготувати щось і корисне, і смачне одночасно, на допомогу прийде простий салат. На його приготування піде лише кілька хвилин.
Салат з червоної риби також стане відмінним варіантом для святкової вечері. Смачним рецептом поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська.
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Салат з червоною рибою – це не тільки смачно, але й корисно / Фото nsgorod
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