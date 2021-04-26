Салат з червоною рибою, який вас підкорить: як його приготувати за 5 хвилин

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Джерело:

Інстаграм Марини Боржемської

Коли часу зовсім обмаль, але хочеться приготувати щось і корисне, і смачне одночасно, на допомогу прийде простий салат. На його приготування піде лише кілька хвилин.

Салат з червоної риби також стане відмінним варіантом для святкової вечері. Смачним рецептом поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська.

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Салат з червоною рибою та авокадо

Інгредієнти:

  • Червона слабосолона риба – 120 грамів.
  • Авокадо – ½ штуки.
  • Помідор – 1 штука.
  • Листя салату – 50 грамів.
  • Моцарела – 50 грамів.
  • Оливкова олія – 1 чайна ложка.
  • Сік лимона – за смаком.

Салат з червоною рибою – це не тільки смачно, але й корисно / Фото nsgorod

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Як готувати:

  • Листя салату викладаємо на тарілку.
  • Всі інгредієнти нарізаємо кубиками та викладаємо на салат.
  • Скроплюємо все лимонним соком і поливаємо оливковою олією.

 