Жиротоп на все тело: как тренироваться дома, на улице и на отдыхе – видео

Лето – период отпусков и отдыхов за границей. Однако это не повод расслабляться и запускать себя.

В такой ситуации пригодится круговая тренировка, которая поможет сжечь лишние калории. Упражнения, которые можно выполнять где угодно, показала спортсмен, вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова.

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Что такое жиросжигающая тренировка

Все тренировки по своей сути являются "жиросжигающими", так как мы увеличиваем расход калорий, во время физической активности происходят сотни химических реакций, в результате чего нормализуется работа гормонов, улучшаются обменные процессы,

– отметила Самойлова.

Какие упражнения выполнять

Присед с подъемом колена – 20 приседаний. Выход в планку на ладонях с касанием противоположного плеча – 12 раз. Выпад вперед/в сторону/назад (это 1 раз), по 10 раз на каждую ногу.

В тренировке, которую показала чемпионка, 6 упражнений. Их необходимо выполнять с минимальным отдыхом. Всего делаем 3 – 4 круга, после каждого из них можно сделать перерыв на 1,5 – 2 минуты.

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Отжимания – 15 раз. Прыжок ноги врозь/вместе и подтяжка колена – 14 раз. Обратные отжимания и подъем таза – 20 раз.

Как выполнять тренировку: смотрите на видео