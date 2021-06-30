Как вкусно есть и худеть: меню на день, которое позволит быть стройной

Желая похудеть, каждая женщина и девушка начинает думать о том, что, когда и как есть. Важно спланировать свой рацион, чтобы избежать срывов.

Также необходимо, чтобы питание было сбалансированным. Меню на день поделилась нутрициолог Надежда Пахирко.

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Как есть, чтобы похудеть

80% результата – это питание! Как кушать так, чтобы было вкусно, не было голода, чтобы всей семье сразу готовить, да и еще, худеть в придачу? Для примера приведу свое меню на один день, которое позволяет мне уже много лет сохранять свой вес в 46,6 килограмм,

– отметила Пахирко.

Меню от нутрициолога рассчитано на 1500 ккал. Важно понимать, что калорийность – это индивидуальный момент.

Завтрак 8:30

КБЖУ (калории, белки, жиры, углеводы): 260/18/15/15.

Яичница или омлет из 2 яиц, цельнозерновой хлеб с сыром (30 грамм хлеба и 10 грамм сыра), половинка помидора и 1/4 сладкого перца в яичницу. Фрукт (кроме банана) – 120 грамм.

Перекус 11:30

КБЖУ: 190/14/7/17.

Натуральный йогурт 1,5% или кефир – 250 грамм + сахарозаменитель + ягоды – 100 грамм, орехи – 5 грамм.

Обед 14:00

КБЖУ: 355/31/13/25.

Мясо куриное без кожи (редко – рыба) – 100 – 120 грамм. Гарнир – булгур, макароны, рис – 100 грамм в отварном виде, свежие овощи – 150 грамм, заправленные маслом – 5 грамм.

Важно понимать, что у каждого своя норма КБЖУ / Фото Pixabay

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Перекус 17:00

КБЖУ: 277/12/9/37.

Цельнозерновой хлеб 50 грамм + сыр 25% – 30 грамм (или творожный сыр, или плавленый сыр) + фрукт (не банан) – 150 грамм.

Ужин 19:00

По словам нутрициолога, также можно приготовить на перекус цельнозерновую выпечку: оладьи, блины, лепешки, маффины и пр.

КБЖУ: 340/40/11/21

Салат с консервированным тунцом в собственном соку (100 грамм) и сыром 25% – 30 грамм, листовым салатом – 80 грамм, солью и специями. На десерт: ягоды – 50 грамм и йогурт – 100 грамм.

Последний прием пищи 22:00

КБЖУ: 60/4/2/6.

Ночной кефир с сахарозаменителем – 150 миллилитров.

КБЖУ за день: 1482/118/56/121.