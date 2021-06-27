Творожное печенье, которое станет вашим любимым десертом: рецепт от диетолога
27 июня 2021 , 14:13Читати новину українською
Источник:Инстаграм Альбины Комиссаровой
Лето – не повод отказываться от вкусной выпечки. Однако она должна быть полезной.
Творожное печенье – вкусный десерт, который понравится и взрослым, и детям. Рецептом поделилась диетолог Альбина Комиссарова.
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Творожное печенье
Вы знаете, что я из тех людей, кто не демонизирует сладкое. Но в этом печенье практически нет сахара, он идет только для посыпки. Вы можете не класть его вообще и вкус хуже не будет,
– отметила Комиссарова.
Ингредиенты:
- Творог 5% – 300 грамм.
- Мягкое сливочное масло – 150 грамм.
- Мука – 220 грамм.
- Разрыхлитель – 1 чайная ложка.
- Яйцо – 1 штука.
- Ванильный экстракт – по вкусу.
Вкусное печенье подойдет тем, кто на диете / Фото ludostor
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Как приготовить:
- Все ингредиенты достаем из холодильника за час до приготовления.
- Творог мнем вилкой, добавляем к нему масло и перемешиваем.
- Добавляем яйцо и все сухие ингредиенты.
- Отправляем тесто в холодильник на час.
- Раскатываем тесто, вырезаем стаканом кружок, обваливаем его в сахаре, сворачиваем пополам, обваливаем и еще раз пополам.
- Отправляем в духовку под 180 градусов и выпекаем до румянца (около 30 минут).