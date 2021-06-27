Творожное печенье, которое станет вашим любимым десертом: рецепт от диетолога

Лето – не повод отказываться от вкусной выпечки. Однако она должна быть полезной.

Творожное печенье – вкусный десерт, который понравится и взрослым, и детям. Рецептом поделилась диетолог Альбина Комиссарова.

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Творожное печенье

Вы знаете, что я из тех людей, кто не демонизирует сладкое. Но в этом печенье практически нет сахара, он идет только для посыпки. Вы можете не класть его вообще и вкус хуже не будет,

– отметила Комиссарова.

Ингредиенты:

Творог 5% – 300 грамм.

Мягкое сливочное масло – 150 грамм.

Мука – 220 грамм.

Разрыхлитель – 1 чайная ложка.

Яйцо – 1 штука.

Ванильный экстракт – по вкусу.

Вкусное печенье подойдет тем, кто на диете / Фото ludostor

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Как приготовить: