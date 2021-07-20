Как тренироваться с канатом: видео упражнений на все группы мышц

Чтобы почувствовать всю мощь этого тренажера, достаточно было бы и несколько упражнений. Но разнообразие – это то, без чего невозможно любая эффективная тренировка и то, что делает занятия спортом еще захватывающим. Немного творчества – и канат может стать одним из ваших любимых снарядов в тренажерном зале.

Вообще работа с канатом может быть и разминкой, и завершением тренировки, и полноценным занятием. А еще иногда такая тренировка часто используют как кардиосесию для быстрого роста пульса. Тренеры из спортклуба Smidyuk Academy подготовили упражнения с канатом на все тело. Оставайтесь в тонусе и тренируйтесь вместе с Актив 24.

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Полноценная тренировка с канатами на все тело

Канаты + приседания: 2 подхода по 10 – 12 приседаний (30 секунд пауза между подходами);

Канаты + выпады назад из степа: 2 подхода по 12 выпадов (30 секунд пауза между подходами);

Канаты + забегания на степ: 2 подхода по 12 повторений (30 секунд пауза между подходами);

Боковой бег с сопротивлением жгута: 10 раз в каждую сторону;

Скручивания на пресс: 3 подхода по 25 повторений;

Свинг с гантелей и изменением рук: 3 подхода по 30 секунд;

Статика в положении "лодочка" с канатами в руках: 3 подхода по 20 секунд.

Удачной тренировки!

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