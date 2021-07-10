Для любителей сладкого: рецепт диетической творожной запеканки с шоколадным соусом

Мы знаем, как разнообразить привычные всем сырники – попробуйте приготовить десертный вариант запеканки из творога, подав к ней вкусный шоколадный соус. Те любители сладкого, которые придерживаются диеты, оценят рецепт.

Творожная запеканка – идеальный вариант для сытного завтрака или легкого ужина. Готовится она довольно просто и быстро и из всех доступных продуктов. Рецептом поделилась диетолог Наталья Макиенко.

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Рецепт творожной запеканки с шоколадным соусом

Ингредиенты (2 – 3 порции)

сыр 5 – 9%: 250 – 300 граммов;

яйцо: 1 штука;

мука из полбы / пшеницы твердых сортов / рисовая: 2 столовые ложки;

кокосовое масло: 1 столовая ложка;

корица, куркума: по вкусу;

шоколад не более 70%: 50 – 70 граммов.

Способ приготовления

Взбейте блендером сыр и яйцо, добавьте муку, масло, специи и еще раз все перемешайте. Выложите в форму и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут. Для приготовления соуса растопите на медленном огне шоколад с маслом, постоянно помешивая (можно растопить на водяной бане).

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Готовой запеканке дайте остыть и полейте шоколадной глазурью перед подачей.