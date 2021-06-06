Как приготовить самый вкусный борщ: крутой рецепт от нутрициолога

Борщ – блюдо, у которого миллионы поклонников. Все готовят его по-разному.

Одним из рецептов вкусного борща поделилась нутрициолог Светлана Никитчук. Что понадобится для приготовления – читайте ниже.

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Несомненная польза борща – содержащиеся в нем овощи, которые не только богаты клетчаткой (она обладает свойством сорбента – мягко выводит из организма токсины), но и сохраняют полезные свойства в вареном виде,

– отметила Никитчук.

Как приготовить вкусный борщ

Мясо нарезаем кусочками и отвариваем до полуготовности.

Картофель нарезаем кубиком 1,5 – 2 сантиметра и заливаем водой.

Капусту шинкуем.

Свеклу нарезаем мелкой соломкой или натираем на терке и отправляем на горячую сковороду с маслом на 2 – 3 минуты.

В свекле, по словам нутрициолога, есть много витаминов группы В, РР, йода, калия, железа. Вареная морковь содержит в 3 раза больше антиоксидантов, чем сырая. Эти вещества защищают от рака.

На второй день борщ будет еще вкуснее / Фото Pixabay

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К свекле добавляем морковь, нарезанную соломкой, и лук. Обжариваем в течение 10 минут.

Добавляем томатную пасту или томатный сок из хороших спелых томатов.

Добавляем сок одного лимона, сахар и соль по вкусу, немного воды и тушим около 40 минут.

В готовый бульон с мясом, который закипел, бросаем картофель и через 5 – 7 минут добавляем капусту.

Кипит 2 минуты, потом добавляем борщевую заправку, доводим до кипения, заправляем тертым чесноком с соком свеклы и по вкусу соль, сахар, лимон,

– пояснила Светлана Никитчук.

на второй день борщ гораздо вкуснее. В нем появятся ферменты.